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https://arabic.sputniknews.com/20220107/الخارجية-الروسية-لـسبوتنيك-موسكو-على-يقين-من-أن-كازاخستان-ستتجاوز-المشاكل-الحالية-1055053583.html
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": موسكو على يقين من أن كازاخستان ستتجاوز المشاكل الحالية
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": موسكو على يقين من أن كازاخستان ستتجاوز المشاكل الحالية
أكد ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي تدعمان كازاخستان، مشيرا إلى أن هذا ما يجب أن... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T07:31+0000
2022-01-07T07:34+0000
روسيا
كازاخستان
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وقال غروشكو، تعليقاً على تصريحات بوريل بشأن المساعدة العسكرية لكازاخستان من قبل منظمة معاهدة الأمن الجماعي: تعمل روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على المساندة وهو ما يجب أن يفعله الحلفاء".وأضاف: "نحن على ثقة من أن حلفاءنا وأصدقاءنا الكازاخستانيين سوف يتعاملون مع المشاكل التي نشأت.وأشار إلى أنه سيكون من الجيد أن يعترف الغرب بدور روسيا في حفظ السلام؛ قائلاً: "سيكون من الجيد، أن يدرك الغرب ما هو واضح، ففي نهاية المطاف؛ أوقفت روسيا النزاعات، وترجمتها إلى قنوات تسوية سياسية سلمية. وأينما حل العسكري الروسي حل السلام".وأضاف: "إنه محق (بوريل) في أنه من الضروري تجنب حالة تقديم المساعدة العسكرية، مثل القصف الإنساني ليوغوسلافيا، وغزو العراق، والعمليات في ليبيا، ومحاولات تفكيك سوريا".وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم لحل الأزمة في كازاخستان، مضيفا أن مساعدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي لكازاخستان "تثير ذكريات المواقف التي ينبغي تجنبها".
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روسيا, كازاخستان

الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": موسكو على يقين من أن كازاخستان ستتجاوز المشاكل الحالية

07:31 GMT 07.01.2022 (تم التحديث: 07:34 GMT 07.01.2022)
© AFP 2021 / John Thysنائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو
نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / John Thys
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أكد ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي تدعمان كازاخستان، مشيرا إلى أن هذا ما يجب أن يفعله الحلفاء.
وقال غروشكو، تعليقاً على تصريحات بوريل بشأن المساعدة العسكرية لكازاخستان من قبل منظمة معاهدة الأمن الجماعي: تعمل روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على المساندة وهو ما يجب أن يفعله الحلفاء".
وأضاف: "نحن على ثقة من أن حلفاءنا وأصدقاءنا الكازاخستانيين سوف يتعاملون مع المشاكل التي نشأت.

وأشار إلى أنه سيكون من الجيد أن يعترف الغرب بدور روسيا في حفظ السلام؛ قائلاً: "سيكون من الجيد، أن يدرك الغرب ما هو واضح، ففي نهاية المطاف؛ أوقفت روسيا النزاعات، وترجمتها إلى قنوات تسوية سياسية سلمية. وأينما حل العسكري الروسي حل السلام".

وأضاف: "إنه محق (بوريل) في أنه من الضروري تجنب حالة تقديم المساعدة العسكرية، مثل القصف الإنساني ليوغوسلافيا، وغزو العراق، والعمليات في ليبيا، ومحاولات تفكيك سوريا".

وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم لحل الأزمة في كازاخستان، مضيفا أن مساعدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي لكازاخستان "تثير ذكريات المواقف التي ينبغي تجنبها".
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