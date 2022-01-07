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الخطوط الجوية التركية تلغي جميع الرحلات إلى كازاخستان
الخطوط الجوية التركية تلغي جميع الرحلات إلى كازاخستان
قررت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى كازاخستان حتى يوم 9 يناير/ كانون الثاني. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت "رويترز" عن الشركة قولها بأن القرار جاء بسبب "التطورات السلبية" في الجمهورية السوفيتية السابقة، بعد اشتعال أحداث العنف على مدى الأيام الماضية.وفي وقت سابق، أكدت الخدمة الصحفية لوزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، أن مطار ألما آتا الدولي يستقبل فقط الطائرات العسكرية، مشيرة إلى أنه لم يحدد بعد موعد استقبال الرحلات المدنية.وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "المطار لا يستقبل الآن الطائرات المدنية بل العسكرية فقط"، جاء ذلك ردا على سؤال حول موعد استئناف المطار للعمل بكامل طاقته، مشيرة إلى أن الموعد "لم يُعرف بعد".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الكازاخستانية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على مطار ألما آتا.
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أخبار العالم الآن, كازاخستان

الخطوط الجوية التركية تلغي جميع الرحلات إلى كازاخستان

15:13 GMT 07.01.2022
© REUTERS / AZAD LASHKARIالخطوط الجوية التركية
الخطوط الجوية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / AZAD LASHKARI
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قررت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى كازاخستان حتى يوم 9 يناير/ كانون الثاني.
ونقلت "رويترز" عن الشركة قولها بأن القرار جاء بسبب "التطورات السلبية" في الجمهورية السوفيتية السابقة، بعد اشتعال أحداث العنف على مدى الأيام الماضية.
وأضافت الشركة التركية أن موظفيها في ألما آتا سيعودون إلى إسطنبول غدا السبت في الوقت الذي يجري فيه النظر في إجراءات إجلاء أخرى للموظفين من العاصمة نور سلطان.
وفي وقت سابق، أكدت الخدمة الصحفية لوزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، أن مطار ألما آتا الدولي يستقبل فقط الطائرات العسكرية، مشيرة إلى أنه لم يحدد بعد موعد استقبال الرحلات المدنية.
وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "المطار لا يستقبل الآن الطائرات المدنية بل العسكرية فقط"، جاء ذلك ردا على سؤال حول موعد استئناف المطار للعمل بكامل طاقته، مشيرة إلى أن الموعد "لم يُعرف بعد".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الكازاخستانية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على مطار ألما آتا.
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