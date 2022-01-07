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الرئيس الصيني: نعارض بشدة التدخلات الخارجية "والثورة الملونة" في كازاخستان
الرئيس الصيني: نعارض بشدة التدخلات الخارجية "والثورة الملونة" في كازاخستان
أعرب رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، اليوم الجمعة، في رسالة إلى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، أن الصين تعارض بحزم القوى الخارجية التي تتعمد... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T11:57+0000
2022-01-07T11:57+0000
العالم
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ونقل التلفزيون الرسمي الصيني عن شي جين بينغ، قوله: "تعارض الصين بشدة القوى الخارجية التي تتعمد خلق الاضطرابات والتحريض وخلق "ثورة ملونة" في كازاخستان".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية، تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.كما أعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
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الرئيس الصيني: نعارض بشدة التدخلات الخارجية "والثورة الملونة" في كازاخستان

11:57 GMT 07.01.2022
© Sputnik . Alexei Danichev / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019
 الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Sputnik . Alexei Danichev
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أعرب رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، اليوم الجمعة، في رسالة إلى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، أن الصين تعارض بحزم القوى الخارجية التي تتعمد إثارة الاضطرابات و"الثورة الملونة" في كازاخستان.
ونقل التلفزيون الرسمي الصيني عن شي جين بينغ، قوله: "تعارض الصين بشدة القوى الخارجية التي تتعمد خلق الاضطرابات والتحريض وخلق "ثورة ملونة" في كازاخستان".

إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن بكين تعارض بشدة أي قوى خارجية تحرض على العنف وتثير اضطرابات اجتماعية في كازاخستان، وأعربت الصين عن دعمها لكل الجهود التي ستساعد سلطات البلاد في حل الوضع بأقرب وقت ممكن.

وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية، تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
كما أعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
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