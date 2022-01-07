https://arabic.sputniknews.com/20220107/السعودية-توجه-رسالة-لمواطنيها-في-كازاخستان-1055064433.html

السعودية توجه رسالة لمواطنيها في كازاخستان

السعودية توجه رسالة لمواطنيها في كازاخستان

وجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مواطنيها الموجودين على الأراضي الكازاخستانية، وذلك على خلفية تطورات الأحداث الأخيرة فيها. 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T12:39+0000

2022-01-07T12:39+0000

2022-01-07T12:39+0000

السعودية

كازاخستان

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وحسب صحيفة "عكاظ"، ناشدت السفارة السعودية رعاياها الموجودين في كازاخستان، بالالتزام بتعليمات حظر التجوال المفروض في البلاد".كما طلبت السفارة من جميع المواطنين الابتعاد عن التجمعات، داعية إلى التواصل معها في حال الطوارئ.وكانت السلطات في كازاخستان قد فرضت حظر التجوال اعتبارا من يوم 5 يناير/كانون الثاني وحتى 19 من الشهر نفسه، من الساعة 11 مساء وحتى 7 صباحا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في البلاد.في سياق متصل، أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار.وأعلنت السلطات الكازاخستانية، اليوم أيضا، فرض أعلى مستوى للتهديد الإرهابي في أنحاء البلاد كافة، وذلك بعد أيام من اندلاع احتجاجات على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الغاز، ورغم إعلان الحكومة أنها ستعيد النظر في قرارها بعد حدوث التظاهرات، إلا أن المظاهرات لم تهدأ.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الكازاخستانية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على مطار ألما آتا.وأخيرا، أعلن توكاييف أن القوات الأمنية فرضت النظام في معظم المناطق، فيما استعادت البلاد النظام الدستوري في معظمه.

https://arabic.sputniknews.com/20220107/النفط-يقفز-متأثرا-باضطرابات-كازاخستان-1055062036.html

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