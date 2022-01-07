https://arabic.sputniknews.com/20220107/السعودية-نطلع-باريس-على-نتائج-التحقيق-في-حادث-رالي-داكار-ولا-توجد-شبهة-جنائية-1055080581.html

السعودية: نطلع باريس على نتائج التحقيق في حادث "رالي داكار" ولا توجد شبهة جنائية

السعودية: نطلع باريس على نتائج التحقيق في حادث "رالي داكار" ولا توجد شبهة جنائية

قالت السعودية، اليوم الجمعة، إنها تطلع باريس على مستجدات التحقيق وجميع المعلومات المتعلقة بالحادث الذي تعرض له فريق فرنسي مشارك بفعاليات سباق "رالي داكار 2022"... 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T20:49+0000

2022-01-07T20:49+0000

2022-01-07T20:49+0000

العالم العربي

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1055080534_0:274:3155:2048_1920x0_80_0_0_d176ef7d29223761c058e3dfa514ae8d.jpg

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن نتائج التحقيقات الأولية لم يتبين منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية فيما يتعلق بالحادث، والذي أسفر عن إصابة أحد أفراد فريق العمل المساعد الفرنسي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".وأضاف البيان: "في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، فإن الجهة المختصة في المملكة تعمل على التنسيق واطلاع المختصين من الجانب الفرنسي على نتائج التحقيق والصور والمعلومات والأدلة المتوفرة لدى الجهات المختصة في المملكة عن الحادث".وأشارت إلى أن الجهات المعنية وبالتعاون مع المنظمين تحرص على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دوليا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في رالي داكار، كما أنها تتمنى للمصاب الشفاء العاجل.في وقت سابق اليوم، قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، إن الانفجار الذي وقع تحت سيارة فرنسية شاركت في رالي دكار للسيارات في السعودية أواخر عام 2021 ربما كان "هجوما إرهابيا"، داعيا المملكة إلى التحلي بـ"الشفافية" في هذا الشأن.

https://arabic.sputniknews.com/20220104/فرنسا-تفتح-تحقيقا-في-الإرهاب-بعد-انفجار-سيارة-شاركت-في-رالي-باريس-دكار-بالسعودية-1054945777.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, العالم