https://arabic.sputniknews.com/20220107/الصحة-العالمية-الإصابات-اليومية-بكورونا-عالميا-تزداد-71-خلال-7-أيام--1055050912.html

الصحة العالمية: الإصابات اليومية بكورونا عالميا تزداد 71% خلال 7 أيام

الصحة العالمية: الإصابات اليومية بكورونا عالميا تزداد 71% خلال 7 أيام

قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، إن عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" في جميع أنحاء العالم، ارتفع بنسبة... 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T03:16+0000

2022-01-07T03:16+0000

2022-01-07T03:16+0000

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

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جنيف - سبوتنيك. وأكدت في إفادة صحفية، أن "التغيير في أعداد الحالات في الأيام السبعة الماضية زاد على المستوى العالمي بنسبة 71٪".وتوقعت ارتفاع الإصابات في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع المقبل.وتسبب متحور أوميكرون، في ارتفاع الإصابات في عدة دول حول العالم، وخاصة أوروبا، التي سجلت عدد دول بها إصابات تخطت 150 ألف حالة يوميا.وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرًا، انتشر في 63 دولة حول العالم، من بينها بلدان عربية مثل المغرب والأردن ومصر والإمارات، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".

https://arabic.sputniknews.com/20220106/خبراء-متحور-كورونا-التالي-بات-على-الأبواب-والعالم-لن-يأمن-إلا-بتطعيم-الجميع-1055049511.html

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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا