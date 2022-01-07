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https://arabic.sputniknews.com/20220107/الصحة-العالمية-الإصابات-اليومية-بكورونا-عالميا-تزداد-71-خلال-7-أيام--1055050912.html
الصحة العالمية: الإصابات اليومية بكورونا عالميا تزداد 71% خلال 7 أيام
الصحة العالمية: الإصابات اليومية بكورونا عالميا تزداد 71% خلال 7 أيام
قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، إن عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" في جميع أنحاء العالم، ارتفع بنسبة... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T03:16+0000
2022-01-07T03:16+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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جنيف - سبوتنيك. وأكدت في إفادة صحفية، أن "التغيير في أعداد الحالات في الأيام السبعة الماضية زاد على المستوى العالمي بنسبة 71٪".وتوقعت ارتفاع الإصابات في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع المقبل.وتسبب متحور أوميكرون، في ارتفاع الإصابات في عدة دول حول العالم، وخاصة أوروبا، التي سجلت عدد دول بها إصابات تخطت 150 ألف حالة يوميا.وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرًا، انتشر في 63 دولة حول العالم، من بينها بلدان عربية مثل المغرب والأردن ومصر والإمارات، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".
https://arabic.sputniknews.com/20220106/خبراء-متحور-كورونا-التالي-بات-على-الأبواب-والعالم-لن-يأمن-إلا-بتطعيم-الجميع-1055049511.html
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا

الصحة العالمية: الإصابات اليومية بكورونا عالميا تزداد 71% خلال 7 أيام

03:16 GMT 07.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
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قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، إن عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" في جميع أنحاء العالم، ارتفع بنسبة 71 في المئة خلال الأيام السبعة الماضية.
جنيف - سبوتنيك. وأكدت في إفادة صحفية، أن "التغيير في أعداد الحالات في الأيام السبعة الماضية زاد على المستوى العالمي بنسبة 71٪".
وتوقعت ارتفاع الإصابات في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع المقبل.
اختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
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أمس, 21:42 GMT
وتسبب متحور أوميكرون، في ارتفاع الإصابات في عدة دول حول العالم، وخاصة أوروبا، التي سجلت عدد دول بها إصابات تخطت 150 ألف حالة يوميا.
وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.
وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرًا، انتشر في 63 دولة حول العالم، من بينها بلدان عربية مثل المغرب والأردن ومصر والإمارات، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".
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