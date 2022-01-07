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العثور على فرن للفخار من عصور ما قبل التاريخ شمالي الصين
العثور على فرن للفخار من عصور ما قبل التاريخ شمالي الصين
اكتشف علماء آثار في منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم شمالي الصين، فرنا للفخار من فترة عصور ما قبل التاريخ، في موقع أطلال يعود تاريخه إلى نحو 4000 عام،... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T10:24+0000
2022-01-07T10:24+0000
العالم
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وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار في المنطقة، أكد أنه تم اكتشاف أكثر من 40 منزلا و33 حفرة وحفرة رماد وستة قبور وفرن واحد للفخار، وذلك أثناء تعاونه مع السلطات الثقافية في محافظة "نينغتشنغ" لتنفيذ أعمال تنقيب من أجل الحفاظ على موقع الأطلال.وقال ليان جي لين، الباحث من المعهد: "اعتمادا على الطين الصلصال (الغضار) وأدوات صنع الفخار وفرن الفخار، نعتقد أنه كانت توجد عملية كاملة لصنع الفخار في الموقع".وأضافت الوكالة أنه تم اكتشاف أكثر من 750 عينة من الفخار والأدوات الحجرية والبرونز وغيرها من اللقى الأثرية، بالإضافة إلى العديد من عظام الحيوانات في الموقع.
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العثور على فرن للفخار من عصور ما قبل التاريخ شمالي الصين

10:24 GMT 07.01.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatصناعة الفخار تراث يقاوم الاندثار
صناعة الفخار تراث يقاوم الاندثار - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اكتشف علماء آثار في منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم شمالي الصين، فرنا للفخار من فترة عصور ما قبل التاريخ، في موقع أطلال يعود تاريخه إلى نحو 4000 عام، وفقًا للسلطات المحلية المعنية.
وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار في المنطقة، أكد أنه تم اكتشاف أكثر من 40 منزلا و33 حفرة وحفرة رماد وستة قبور وفرن واحد للفخار، وذلك أثناء تعاونه مع السلطات الثقافية في محافظة "نينغتشنغ" لتنفيذ أعمال تنقيب من أجل الحفاظ على موقع الأطلال.
وقال ليان جي لين، الباحث من المعهد: "اعتمادا على الطين الصلصال (الغضار) وأدوات صنع الفخار وفرن الفخار، نعتقد أنه كانت توجد عملية كاملة لصنع الفخار في الموقع".
وأضافت الوكالة أنه تم اكتشاف أكثر من 750 عينة من الفخار والأدوات الحجرية والبرونز وغيرها من اللقى الأثرية، بالإضافة إلى العديد من عظام الحيوانات في الموقع.
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