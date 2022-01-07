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الكنيسة الروسية في دمشق تحتفل بالميلاد المجيد
الكنيسة الروسية في دمشق تحتفل بالميلاد المجيد
أقامت كنيسة "القديس أوغناطيوس الأنطاكي"، ممثلية الكنيسة الروسية في دمشق، قداساً إلهياً باللغتين العربية والروسية احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، برئاسة المعاون... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T15:15+0000
2022-01-07T15:15+0000
روسيا
عيد الميلاد
سوريا
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وتحدث المعاون البطريركي موسى الخوري في عظته عن "المعاني السامية لميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام".وأشار إلى أن "الكنيسة الأرثوذكسية في سورية وروسيا كنيسة واحدة منذ 1035 عاماً".وشهد القداس الذي حضره عدد من أبناء الجالية الروسية بدمشق ومن أفراد القوات المسلحة الروسية وعدد من رجال الدين، باللغتين العربية والروسية، تلاوة رسالة تهنئة بالعيد مرسلة من البطريرك كيريل أسقف الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك موسكو وعموم روسيا إلى الشعب السوري وأبناء الجالية الروسية في سورية.وثمن الخوري خلال الاحتفال "وقوف روسيا حكومة وقيادة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد"، مختتما عظته "بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ ويحمي القيادتين والشعبين الصديقين في سورية وروسيا".وعاون الخوري في القداس، قدس الأرشمندريت أرساني سوكولوف ممثل بطريرك موسكو وسائر روسيا لدى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، وعدد من الكهنة وجوقة التراتيل في الكنيسة.
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روسيا, عيد الميلاد, سوريا

الكنيسة الروسية في دمشق تحتفل بالميلاد المجيد

15:15 GMT 07.01.2022
© Sputnik . mohamad damorالكنيسة الروسية بدمشق تحتفل بالميلاد المجيد
الكنيسة الروسية بدمشق تحتفل بالميلاد المجيد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Sputnik . mohamad damor
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أقامت كنيسة "القديس أوغناطيوس الأنطاكي"، ممثلية الكنيسة الروسية في دمشق، قداساً إلهياً باللغتين العربية والروسية احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، برئاسة المعاون البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس المطران موسى الخوري.
وتحدث المعاون البطريركي موسى الخوري في عظته عن "المعاني السامية لميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام".
© Sputnik . mohamad damorالكنيسة الروسية بدمشق تحتفل بالميلاد المجيد
الكنيسة الروسية بدمشق تحتفل بالميلاد المجيد - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . mohamad damor
الكنيسة الروسية بدمشق تحتفل بالميلاد المجيد
1/1
© Sputnik . mohamad damor
الكنيسة الروسية بدمشق تحتفل بالميلاد المجيد
وأشار إلى أن "الكنيسة الأرثوذكسية في سورية وروسيا كنيسة واحدة منذ 1035 عاماً".
وشهد القداس الذي حضره عدد من أبناء الجالية الروسية بدمشق ومن أفراد القوات المسلحة الروسية وعدد من رجال الدين، باللغتين العربية والروسية، تلاوة رسالة تهنئة بالعيد مرسلة من البطريرك كيريل أسقف الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك موسكو وعموم روسيا إلى الشعب السوري وأبناء الجالية الروسية في سورية.
© Sputnik . mohamad damorالكنيسة الروسية بدمشق تحتفل بالميلاد المجيد
الكنيسة الروسية بدمشق تحتفل بالميلاد المجيد - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . mohamad damor
الكنيسة الروسية بدمشق تحتفل بالميلاد المجيد
1/1
© Sputnik . mohamad damor
الكنيسة الروسية بدمشق تحتفل بالميلاد المجيد
وثمن الخوري خلال الاحتفال "وقوف روسيا حكومة وقيادة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد"، مختتما عظته "بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ ويحمي القيادتين والشعبين الصديقين في سورية وروسيا".
© Sputnik . mohamad damorالكنيسة الروسية بدمشق تحتفل بالميلاد المجيد
الكنيسة الروسية بدمشق تحتفل بالميلاد المجيد - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . mohamad damor
الكنيسة الروسية بدمشق تحتفل بالميلاد المجيد
1/1
© Sputnik . mohamad damor
الكنيسة الروسية بدمشق تحتفل بالميلاد المجيد
وعاون الخوري في القداس، قدس الأرشمندريت أرساني سوكولوف ممثل بطريرك موسكو وسائر روسيا لدى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، وعدد من الكهنة وجوقة التراتيل في الكنيسة.
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