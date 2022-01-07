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الكويت تهيب برعاياها مغادرة كازاخستان
الكويت تهيب برعاياها مغادرة كازاخستان
أهابت سفارة الكويت في كازاخستان برعاياها مغادرة كازاخستان "حفاظا على سلامتهم"، وذلك في ظل اضطرابات سياسية وأعمال عنف تشهدها البلاد. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T09:49+0000
2022-01-07T09:49+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن سفارة دولة الكويت لدى جمهورية كازاخستان، أنها تهيب بالمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى كازاخستان تأجيل سفرهم نظرا لاستمرار حالة الطوارئ.وتابع البيان: "أهابت السفارة بالمواطنين الموجودين حاليا في كازاخستان مغادرتها حفاظا على سلامتهم والتواصل مع السفارة على هواتف الطوارئ".في سياق متصل، أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار.في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الكازاخستانية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على مطار ألما آتا.وأعلنت السلطات الكازاخستانية، اليوم الجمعة، عن فرضها أعلى مستوى للتهديد الإرهابي في أنحاء البلاد كافة، وذلك بعد أيام من اندلاع احتجاجات في المناطق الغربية من كازاخستان على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الغاز، ورغم إعلان الحكومة أنها ستعيد النظر في قرارها بعد حدوث التظاهرات، إلا أن المظاهرات لم تهدأ بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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الكويت تهيب برعاياها مغادرة كازاخستان

09:49 GMT 07.01.2022
© zakon.kzالمتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار
المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© zakon.kz
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أهابت سفارة الكويت في كازاخستان برعاياها مغادرة كازاخستان "حفاظا على سلامتهم"، وذلك في ظل اضطرابات سياسية وأعمال عنف تشهدها البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن سفارة دولة الكويت لدى جمهورية كازاخستان، أنها تهيب بالمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى كازاخستان تأجيل سفرهم نظرا لاستمرار حالة الطوارئ.
وتابع البيان: "أهابت السفارة بالمواطنين الموجودين حاليا في كازاخستان مغادرتها حفاظا على سلامتهم والتواصل مع السفارة على هواتف الطوارئ".
في سياق متصل، أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الكازاخستانية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على مطار ألما آتا.
وأعلنت السلطات الكازاخستانية، اليوم الجمعة، عن فرضها أعلى مستوى للتهديد الإرهابي في أنحاء البلاد كافة، وذلك بعد أيام من اندلاع احتجاجات في المناطق الغربية من كازاخستان على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الغاز، ورغم إعلان الحكومة أنها ستعيد النظر في قرارها بعد حدوث التظاهرات، إلا أن المظاهرات لم تهدأ بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد.
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