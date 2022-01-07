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https://arabic.sputniknews.com/20220107/المغرب-يجيز-عقار-مولنوبيرافير-الذي-تنتجه-شركة-ميرك-لعلاج-كوفيد-19-1055082281.html
المغرب يجيز عقار مولنوبيرافير الذي تنتجه شركة ميرك لعلاج كوفيد-19
المغرب يجيز عقار مولنوبيرافير الذي تنتجه شركة ميرك لعلاج كوفيد-19
قالت مديرة الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بشرى مداح في تصريح لوكالة الأنباء المغربية اليوم الجمعة، إن بلادها أجازت الاستخدام الطارئ... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T23:02+0000
2022-01-07T23:02+0000
2022-01-07T23:02+0000
عقار
فيروس كورونا
أخبار المغرب اليوم
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وسجلت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة 6428 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 6050 أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 990057.كما سجلت 13 وفاة جديدة، مقارنة مع 11 حالة أمس، ليرتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 إلى 14896 حالة.ويعطى عقار مولنوبيرافير إلى المصاب في الأيام التي تلي تشخيص إصابته، وهو يخفض بالنصف احتمال دخول المستشفى على ما جاء في تجربة سريرية أجرتها ميرك.
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عقار, فيروس كورونا, أخبار المغرب اليوم
المغرب يجيز عقار مولنوبيرافير الذي تنتجه شركة ميرك لعلاج كوفيد-19
قالت مديرة الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بشرى مداح في تصريح لوكالة الأنباء المغربية اليوم الجمعة، إن بلادها أجازت الاستخدام الطارئ لعقار مولنوبيرافير الذي تنتجه شركة ميرك لعلاج كوفيد-19.
وسجلت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة
6428 إصابة جديدة بفيروس كورونا
، ارتفاعا من 6050 أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 990057.
كما سجلت 13 وفاة جديدة، مقارنة مع 11 حالة أمس،
ليرتفع عدد الوفيات
بسبب كوفيد-19 إلى 14896 حالة.
ولعقار مولنوبيرافير منفعة مزدوجة إذ يسمح بتجنب الإصابة بأعراض خطرة فضل عن أنه يخفف من احتمال انتقال العدوى إلى مخالطي الشخص المصاب.
ويعطى عقار مولنوبيرافير إلى المصاب في الأيام التي تلي تشخيص إصابته، وهو يخفض بالنصف احتمال دخول المستشفى على ما جاء في تجربة سريرية أجرتها ميرك.