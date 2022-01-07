الموت يفجع الفنان المصري هشام عباس

وأعلن المؤلف المصري، أيمن بهجت قمر، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، وفاة والد الفنان هشام عباس.وكتب أيمن بهجت قمر: "توفى اليوم والد أخويا وحبيبي الفنان هشام عباس البقاء لله وخالص التعازي للأسرة".يشار إلى أن الفنان هشام عباس، ولد في أسيوط في صعيد مصر، وتلقى تعليمه في المرحلة الإعدادية والثانوية العامة بنظام المنازل بسبب ظروف سفره مع والده للعمل رافضا دخوله الفن، بحسب موقع "بوابة الأخبار اليوم".
وأعلن المؤلف المصري، أيمن بهجت قمر، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، وفاة والد الفنان هشام عباس.
وكتب أيمن بهجت قمر: "توفى اليوم والد أخويا وحبيبي الفنان هشام عباس البقاء لله وخالص التعازي للأسرة".
يشار إلى أن الفنان هشام عباس، ولد في أسيوط في صعيد مصر، وتلقى تعليمه في المرحلة الإعدادية والثانوية العامة بنظام المنازل بسبب ظروف سفره مع والده للعمل رافضا دخوله الفن، بحسب موقع "بوابة الأخبار اليوم".