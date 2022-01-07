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https://arabic.sputniknews.com/20220107/الموت-يفجع-الفنان-المصري-هشام-عباس-1055067359.html
الموت يفجع الفنان المصري هشام عباس
الموت يفجع الفنان المصري هشام عباس
فجع الموت، اليوم الجمعة، الفنان المصري هشام عباس. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T13:55+0000
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أخبار الفنانين في مصر
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وأعلن المؤلف المصري، أيمن بهجت قمر، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، وفاة والد الفنان هشام عباس.وكتب أيمن بهجت قمر: "توفى اليوم والد أخويا وحبيبي الفنان هشام عباس البقاء لله وخالص التعازي للأسرة".يشار إلى أن الفنان هشام عباس، ولد في أسيوط في صعيد مصر، وتلقى تعليمه في المرحلة الإعدادية والثانوية العامة بنظام المنازل بسبب ظروف سفره مع والده للعمل رافضا دخوله الفن، بحسب موقع "بوابة الأخبار اليوم".
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أخبار الفنانين في مصر

الموت يفجع الفنان المصري هشام عباس

13:55 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDجنازة في مصر
جنازة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
تابعنا عبر
فجع الموت، اليوم الجمعة، الفنان المصري هشام عباس.
وأعلن المؤلف المصري، أيمن بهجت قمر، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، وفاة والد الفنان هشام عباس.
وكتب أيمن بهجت قمر: "توفى اليوم والد أخويا وحبيبي الفنان هشام عباس البقاء لله وخالص التعازي للأسرة".
يشار إلى أن الفنان هشام عباس، ولد في أسيوط في صعيد مصر، وتلقى تعليمه في المرحلة الإعدادية والثانوية العامة بنظام المنازل بسبب ظروف سفره مع والده للعمل رافضا دخوله الفن، بحسب موقع "بوابة الأخبار اليوم".
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