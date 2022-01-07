https://arabic.sputniknews.com/20220107/بايدن-يعلن-عن-تحقيقه-أكبر-انخفاض-في-معدل-البطالة-خلال-عام-واحد-في-تاريخ-أمريكا-1055077728.html

بايدن يعلن عن تحقيقه أكبر انخفاض في معدل البطالة خلال عام واحد في تاريخ أمريكا

بايدن يعلن عن تحقيقه أكبر انخفاض في معدل البطالة خلال عام واحد في تاريخ أمريكا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن البطالة انخفضت بينما نمت الوظائف خلال عامه ‏الأول في توليه منصبه.‏ 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T18:32+0000

2022-01-07T18:32+0000

2022-01-07T18:32+0000

العالم

الرئيس الأمريكي جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1055077687_0:0:1288:725_1920x0_80_0_0_fe1919181fc338438fdb93092984567e.jpg

وأظهر تقرير الوظائف الذي صدر اليوم الجمعة، أن أمريكا أضافت 199 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في حين أن مكاسب التوظيف كانت أضعف من المتوقع.كما أظهر التقرير أن معدل البطالة انخفض إلى 3.9 في المئة في ديسمبر من 4.2 في المئة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وأشار بايدن معلقا على هذا أن "ذلك يمثل أكبر انخفاض في معدل البطالة في عام واحد في تاريخ أمريكا".كما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة، إن أمريكا أضافت 6.4 مليون وظيفة خلال الشهر الأول له في منصبه، مع تعافي الاقتصاد تحت الضغط المستمر لوباء فيروس "كورونا" المستجد.وأشار إلى أن "هذا هو أكبر عدد من الوظائف في أي سنة تقويمية من قبل أي رئيس أمريكي في التاريخ".وقال بايدن في خطابه: "أود أن أزعم أن خطة بايدن الاقتصادية تعمل وأنها تعيد أمريكا إلى العمل، وتقف على قدميها".وفي كلمته، اليوم الجمعة، اتهم بايدن أعضاء الحزب الجمهوري بوصفهم التعافي الاقتصادي بعبارات سلبية، لأنهم صوتوا ضد قانون الإغاثة من فيروس "كورونا" المستجد، البالغ 1.9 تريليون دولار، والذي وفر التمويل لإعادة فتح المدارس، وتوزيع لقاح (كوفيد-19) وإغاثة إضافية للأمريكيين، بحسب رأيه.كما انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سلفه، دونالد ترامب، مؤكدا أن "سوق الأسهم - المقياس الأخير لكل شيء - أعلى بنحو 20 في المئة مما كانت عليه عندما كان سلفي هناك".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الرئيس الأمريكي جو بايدن