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بايدن يعلن عن تحقيقه أكبر انخفاض في معدل البطالة خلال عام واحد في تاريخ أمريكا
بايدن يعلن عن تحقيقه أكبر انخفاض في معدل البطالة خلال عام واحد في تاريخ أمريكا
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن البطالة انخفضت بينما نمت الوظائف خلال عامه ‏الأول في توليه منصبه.‏ 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T18:32+0000
2022-01-07T18:32+0000
العالم
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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وأظهر تقرير الوظائف الذي صدر اليوم الجمعة، أن أمريكا أضافت 199 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في حين أن مكاسب التوظيف كانت أضعف من المتوقع.كما أظهر التقرير أن معدل البطالة انخفض إلى 3.9 في المئة في ديسمبر من 4.2 في المئة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وأشار بايدن معلقا على هذا أن "ذلك يمثل أكبر انخفاض في معدل البطالة في عام واحد في تاريخ أمريكا".كما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة، إن أمريكا أضافت 6.4 مليون وظيفة خلال الشهر الأول له في منصبه، مع تعافي الاقتصاد تحت الضغط المستمر لوباء فيروس "كورونا" المستجد.وأشار إلى أن "هذا هو أكبر عدد من الوظائف في أي سنة تقويمية من قبل أي رئيس أمريكي في التاريخ".وقال بايدن في خطابه: "أود أن أزعم أن خطة بايدن الاقتصادية تعمل وأنها تعيد أمريكا إلى العمل، وتقف على قدميها".وفي كلمته، اليوم الجمعة، اتهم بايدن أعضاء الحزب الجمهوري بوصفهم التعافي الاقتصادي بعبارات سلبية، لأنهم صوتوا ضد قانون الإغاثة من فيروس "كورونا" المستجد، البالغ 1.9 تريليون دولار، والذي وفر التمويل لإعادة فتح المدارس، وتوزيع لقاح (كوفيد-19) وإغاثة إضافية للأمريكيين، بحسب رأيه.كما انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سلفه، دونالد ترامب، مؤكدا أن "سوق الأسهم - المقياس الأخير لكل شيء - أعلى بنحو 20 في المئة مما كانت عليه عندما كان سلفي هناك".
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العالم, الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن يعلن عن تحقيقه أكبر انخفاض في معدل البطالة خلال عام واحد في تاريخ أمريكا

18:32 GMT 07.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن البطالة انخفضت بينما نمت الوظائف خلال عامه ‏الأول في توليه منصبه.‏
وأظهر تقرير الوظائف الذي صدر اليوم الجمعة، أن أمريكا أضافت 199 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في حين أن مكاسب التوظيف كانت أضعف من المتوقع.
كما أظهر التقرير أن معدل البطالة انخفض إلى 3.9 في المئة في ديسمبر من 4.2 في المئة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وأشار بايدن معلقا على هذا أن "ذلك يمثل أكبر انخفاض في معدل البطالة في عام واحد في تاريخ أمريكا".
كما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة، إن أمريكا أضافت 6.4 مليون وظيفة خلال الشهر الأول له في منصبه، مع تعافي الاقتصاد تحت الضغط المستمر لوباء فيروس "كورونا" المستجد.
وأشار إلى أن "هذا هو أكبر عدد من الوظائف في أي سنة تقويمية من قبل أي رئيس أمريكي في التاريخ".
وقال بايدن في خطابه: "أود أن أزعم أن خطة بايدن الاقتصادية تعمل وأنها تعيد أمريكا إلى العمل، وتقف على قدميها".
وفي كلمته، اليوم الجمعة، اتهم بايدن أعضاء الحزب الجمهوري بوصفهم التعافي الاقتصادي بعبارات سلبية، لأنهم صوتوا ضد قانون الإغاثة من فيروس "كورونا" المستجد، البالغ 1.9 تريليون دولار، والذي وفر التمويل لإعادة فتح المدارس، وتوزيع لقاح (كوفيد-19) وإغاثة إضافية للأمريكيين، بحسب رأيه.
وتابع: "أرفض السماح لهم بالوقوف في طريق هذا التعافي، والآن أركز على الحفاظ على هذا الانتعاش قويا ودائما، على الرغم من العرقلة الجمهورية".
كما انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سلفه، دونالد ترامب، مؤكدا أن "سوق الأسهم - المقياس الأخير لكل شيء - أعلى بنحو 20 في المئة مما كانت عليه عندما كان سلفي هناك".
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