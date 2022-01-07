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بحرية الحرس الثوري تدعو القوات الأمريكية لمغادرة الخليج حفاظا على أرواحها
بحرية الحرس الثوري تدعو القوات الأمريكية لمغادرة الخليج حفاظا على أرواحها
دعا قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، القوات الأمريكية إلى مغادرة الخليج "حفاظا على أرواحها". 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T10:06+0000
2022-01-07T10:06+0000
العالم
أخبار إيران
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وأضاف تنكسيري أن مشهد استهداف قاعدة عين الأسد هو أصغر نماذج الرد الإيراني المحتمل في حال تعرضت لأي حماقة عدوانية، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.وأشار القائد العسكري إلى أن طهران لا ترغب أبداً في إغلاق مضيق هرمز، وهذه دعاية مغرضة هدفها تخويف جيران إيران منها، ولكن إذا فُرض الأمر ستكون إيران قادرة على إغلاقه بوجه الأمريكيين، على حد قوله.وفي وقت سابق، قال قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، إن قوات إيران ستوفر أرضية الانتقام من الأمريكيين من داخل منازلهم، وبواسطة أفراد موجودين معهم.وشدد قاآني على أن سلوك وأسلوب وسياق إيران يختلف عن أسلوب وسياق وسلوك أعداء بلاده، موضحا أن الأمريكيين هاجموا نهج الحق والضمائر الحية للإنسانية، لكنهم سيتعرضون للهجوم من قبل الضمائر الإنسانية الحية، أيضا، في جميع أنحاء العالم.يذكر أن إيران بعد اغتيال قاسم سليماني بأيام وتحديدا في 8 يناير/كانون الثاني، شنت هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/تهديدات-متكررة-هل-تستطيع-إسرائيل-مهاجمة-إيران-دون-إذن-أمريكا؟-1054906056.html
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العالم, أخبار إيران

بحرية الحرس الثوري تدعو القوات الأمريكية لمغادرة الخليج حفاظا على أرواحها

10:06 GMT 07.01.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammedزورق للحرس الثوري الإيراني بالقرب من حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو بوش في مضيق هرمز بينما تحلق مروحيات تابعة للبحرية الأمريكية في مكان قريب
زورق للحرس الثوري الإيراني بالقرب من حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو بوش في مضيق هرمز بينما تحلق مروحيات تابعة للبحرية الأمريكية في مكان قريب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammed
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دعا قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، القوات الأمريكية إلى مغادرة الخليج "حفاظا على أرواحها".
وأضاف تنكسيري أن مشهد استهداف قاعدة عين الأسد هو أصغر نماذج الرد الإيراني المحتمل في حال تعرضت لأي حماقة عدوانية، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.
وأشار القائد العسكري إلى أن طهران لا ترغب أبداً في إغلاق مضيق هرمز، وهذه دعاية مغرضة هدفها تخويف جيران إيران منها، ولكن إذا فُرض الأمر ستكون إيران قادرة على إغلاقه بوجه الأمريكيين، على حد قوله.
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ولفت تنكسيري إلى أن قوى المقاومة في العالم ليست بحاجة اليوم إلى المساعدات الإيرانية فهي تستطيع بنفسها صناعة احتياجاتها العسكرية وتحديدًا الصواريخ.

وفي وقت سابق، قال قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، إن قوات إيران ستوفر أرضية الانتقام من الأمريكيين من داخل منازلهم، وبواسطة أفراد موجودين معهم.
وشدد قاآني على أن سلوك وأسلوب وسياق إيران يختلف عن أسلوب وسياق وسلوك أعداء بلاده، موضحا أن الأمريكيين هاجموا نهج الحق والضمائر الحية للإنسانية، لكنهم سيتعرضون للهجوم من قبل الضمائر الإنسانية الحية، أيضا، في جميع أنحاء العالم.
يذكر أن إيران بعد اغتيال قاسم سليماني بأيام وتحديدا في 8 يناير/كانون الثاني، شنت هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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