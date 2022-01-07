بحرية الحرس الثوري تدعو القوات الأمريكية لمغادرة الخليج حفاظا على أرواحها

وأضاف تنكسيري أن مشهد استهداف قاعدة عين الأسد هو أصغر نماذج الرد الإيراني المحتمل في حال تعرضت لأي حماقة عدوانية، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.وأشار القائد العسكري إلى أن طهران لا ترغب أبداً في إغلاق مضيق هرمز، وهذه دعاية مغرضة هدفها تخويف جيران إيران منها، ولكن إذا فُرض الأمر ستكون إيران قادرة على إغلاقه بوجه الأمريكيين، على حد قوله.وفي وقت سابق، قال قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، إن قوات إيران ستوفر أرضية الانتقام من الأمريكيين من داخل منازلهم، وبواسطة أفراد موجودين معهم.وشدد قاآني على أن سلوك وأسلوب وسياق إيران يختلف عن أسلوب وسياق وسلوك أعداء بلاده، موضحا أن الأمريكيين هاجموا نهج الحق والضمائر الحية للإنسانية، لكنهم سيتعرضون للهجوم من قبل الضمائر الإنسانية الحية، أيضا، في جميع أنحاء العالم.يذكر أن إيران بعد اغتيال قاسم سليماني بأيام وتحديدا في 8 يناير/كانون الثاني، شنت هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
ولفت تنكسيري إلى أن قوى المقاومة في العالم ليست بحاجة اليوم إلى المساعدات الإيرانية فهي تستطيع بنفسها صناعة احتياجاتها العسكرية وتحديدًا الصواريخ.
وفي وقت سابق، قال قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، إن قوات إيران ستوفر أرضية الانتقام من الأمريكيين من داخل منازلهم، وبواسطة أفراد موجودين معهم.
وشدد قاآني على أن سلوك وأسلوب وسياق إيران يختلف عن أسلوب وسياق وسلوك أعداء بلاده، موضحا أن الأمريكيين هاجموا نهج الحق والضمائر الحية للإنسانية، لكنهم سيتعرضون للهجوم من قبل الضمائر الإنسانية الحية، أيضا، في جميع أنحاء العالم.