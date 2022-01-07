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https://arabic.sputniknews.com/20220107/بعد-أزمة-ديوكوفيتش-أستراليا-تحتجز-لاعبة-تنس-أخرى-وتستعد-لترحيلها-1055069416.html
بعد أزمة ديوكوفيتش... أستراليا تحتجز لاعبة تنس أخرى وتستعد لترحيلها
بعد أزمة ديوكوفيتش... أستراليا تحتجز لاعبة تنس أخرى وتستعد لترحيلها
أستراليا تحتجز لاعبة تنس أخرى بعد ديوكوفيتش وتستعد لترحيلها
2022-01-07T15:00+0000
2022-01-07T15:00+0000
العالم
رياضة
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وبثت وكالة "فرانس برس" مساء الجمعة، مقطع فيديو يظهر امرأة تبدو وكأنها فوراكوفا تنظر من نافذة مركز احتجاز المهاجرين في ملبورن.يُعتقد أيضا أن مركز الاحتجاز، الذي يضم 32 لاجئا وطالب لجوء، هو الموطن المؤقت لنوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس، والذي ألغيت تأشيرته هذا الأسبوع.ومع ذلك، نقلت عن فوراكوفا المصنفة 81 عالميا، موافقتها على مغادرة أستراليا وعدم المشاركة في بطولة العالم المفتوحة "لأن خياراتها التدريبية محدودة".وذكرت تقارير أسترالية نقلا عن مصدر حكومي، أن التشيكية البالغة من العمر 38 عاما، والمتخصصة في مباريات الزوجي، احتجزتها قوة الحدود الأسترالية.وبحسب ما ورد، قيل لها إنها ستضطر إلى مغادرة البلاد قريبا. وقالت التقارير إنه لم يُعرف ما إذا كانت ستقدم طعنا قانونيا، كما فعل ديوكوفيتش.قالت الصحف إنه من المعتقد أن اللاعبة دخلت أستراليا في ديسمبر/ كانون الأول مطالبة بإعفاء من التطعيم ضد كورونا لأنها أصيبت بالفيروس أخيرا.لكن الحكومة الأسترالية، أكدت الجمعة، أن الإصابة السابقة بفيروس كورونا لا تعني أن بإمكان أي مواطن أجنبي دخول البلاد دون التطعيم الكامل.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/أوميكرون-يحاصر-العالم-إلغاء-أحداث-مهمة-وطرد-مشاهير-وإغلاق-حدود-1055044798.html
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العالم, رياضة

بعد أزمة ديوكوفيتش... أستراليا تحتجز لاعبة تنس أخرى وتستعد لترحيلها

15:00 GMT 07.01.2022
© Sputnik . Grigoriy Sisoevالروسيتان إيكاترينا ماكاروفا وإيلينا فيسنينا في بطولة التنس للسيدات في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية الحادية والثلاثين
الروسيتان إيكاترينا ماكاروفا وإيلينا فيسنينا في بطولة التنس للسيدات في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية الحادية والثلاثين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
الروسيتان إيكاترينا ماكاروفا وإيلينا فيسنينا في بطولة التنس للسيدات في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية الحادية والثلاثين. صورة أرشفية
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
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أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الجمعة، إلغاء تأشيرة دخول لاعبة التنس التشيكية ريناتا فوراكوفا، بعد دخولها البلاد للمشاركة في البطولة المفتوحة هذا الشهر.
وبثت وكالة "فرانس برس" مساء الجمعة، مقطع فيديو يظهر امرأة تبدو وكأنها فوراكوفا تنظر من نافذة مركز احتجاز المهاجرين في ملبورن.
يُعتقد أيضا أن مركز الاحتجاز، الذي يضم 32 لاجئا وطالب لجوء، هو الموطن المؤقت لنوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس، والذي ألغيت تأشيرته هذا الأسبوع.
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ومع ذلك، نقلت عن فوراكوفا المصنفة 81 عالميا، موافقتها على مغادرة أستراليا وعدم المشاركة في بطولة العالم المفتوحة "لأن خياراتها التدريبية محدودة".
وذكرت تقارير أسترالية نقلا عن مصدر حكومي، أن التشيكية البالغة من العمر 38 عاما، والمتخصصة في مباريات الزوجي، احتجزتها قوة الحدود الأسترالية.
وبحسب ما ورد، قيل لها إنها ستضطر إلى مغادرة البلاد قريبا. وقالت التقارير إنه لم يُعرف ما إذا كانت ستقدم طعنا قانونيا، كما فعل ديوكوفيتش.
قالت الصحف إنه من المعتقد أن اللاعبة دخلت أستراليا في ديسمبر/ كانون الأول مطالبة بإعفاء من التطعيم ضد كورونا لأنها أصيبت بالفيروس أخيرا.
لكن الحكومة الأسترالية، أكدت الجمعة، أن الإصابة السابقة بفيروس كورونا لا تعني أن بإمكان أي مواطن أجنبي دخول البلاد دون التطعيم الكامل.
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