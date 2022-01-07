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https://arabic.sputniknews.com/20220107/بعد-كارثة-البرلمان-اندلاع-حريق-بمبنى-وزارة-العدل-في-جنوب-أفريقيا-1055069267.html
بعد كارثة البرلمان... اندلاع حريق بمبنى وزارة العدل في جنوب أفريقيا
بعد كارثة البرلمان... اندلاع حريق بمبنى وزارة العدل في جنوب أفريقيا
اندلع حريق في المبنى الذي يضم مقر وزارة العدل والتنمية الدستورية في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، في ثاني حادث من نوعه تشهده البلاد في غضون أسبوع. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T14:55+0000
2022-01-07T14:55+0000
العالم
جنوب أفريقيا
حريق
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وفي تصريحات لموقع "نيوز 24" قال المتحدث باسم وزارة العدل، كريسبين فيري: "يُشتبه في أن المتسولين ربما أشعلوا النار للتدفئة بالقرب من المحكمة، وليس هناك إصابات ولا أضرار هيكلية كبيرة، باستثناء علامات الحريق على الباب الخشبي".وشوهد محققو الطب الشرعي وهم يمشطون مكان الحادث، ويأخذون عينات من زجاجات بلاستيكية تم العثور عليها بجوار الباب الخشبي المحترق.وكان برلمان جنوب أفريقيا تعرض لأضرار جسيمة بسبب حريق اندلع يوم الأحد الماضي، وتم القبض على مشتبه فيه يبلغ من العمر 49 عاما على صلة بهذه القضية.وأشار رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إلى أنه من الضروري التحقيق في سبب اندلاع الحريق، وكيفية انتشار الحريق داخل المبنى، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة أظهرت أن نظام الكشف عن الدخان في البرلمان لم يكن يعمل بشكل صحيح.وأشار جان بيير سميث، عضو لجنة السلامة والأمن في بلدية كيب تاون، إلى أن "حجم الدمار الذي حدث يتجاوز ما كان يُخشى في البداية. فقد انهارت عدة أسقف ودُمرت الغرف وتعرضت المكاتب لأضرار بالغة".
https://arabic.sputniknews.com/20220103/مدمر-ولا-يمكن-تفسيره-حريق-مبنى-البرلمان-في-جنوب-أفريقيا-يتجدد-فيديو-1054909907.html
https://arabic.sputniknews.com/20220103/جنوب-أفريقيا-تعلن-السيطرة-على-حريق-البرلمان-1054880056.html
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العالم, جنوب أفريقيا, حريق

بعد كارثة البرلمان... اندلاع حريق بمبنى وزارة العدل في جنوب أفريقيا

14:55 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / Rodger Boschعملية اطفاء الحريق في أرجاء منطقة جبل تيبل في كيب تاون، جنوب أفريقيا 19 أبريل2021
عملية اطفاء الحريق في أرجاء منطقة جبل تيبل في كيب تاون، جنوب أفريقيا 19 أبريل2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / Rodger Bosch
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اندلع حريق في المبنى الذي يضم مقر وزارة العدل والتنمية الدستورية في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، في ثاني حادث من نوعه تشهده البلاد في غضون أسبوع.
وفي تصريحات لموقع "نيوز 24" قال المتحدث باسم وزارة العدل، كريسبين فيري: "يُشتبه في أن المتسولين ربما أشعلوا النار للتدفئة بالقرب من المحكمة، وليس هناك إصابات ولا أضرار هيكلية كبيرة، باستثناء علامات الحريق على الباب الخشبي".
فرق الإطفاء في جنوب إفريقيا تحاول السيطرة على حريق مبنى البرلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
"مدمر ولا يمكن تفسيره"... حريق مبنى البرلمان في جنوب أفريقيا يتجدد... فيديو
3 يناير, 19:47 GMT

وذكر المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، ويسلي تويغ، أنه تم فتح تحقيق جنائي في الحريق الذي اندلع في مقر الوزارة بكيب تاون الواقعة جنوب غربي البلاد.

وشوهد محققو الطب الشرعي وهم يمشطون مكان الحادث، ويأخذون عينات من زجاجات بلاستيكية تم العثور عليها بجوار الباب الخشبي المحترق.
وكان برلمان جنوب أفريقيا تعرض لأضرار جسيمة بسبب حريق اندلع يوم الأحد الماضي، وتم القبض على مشتبه فيه يبلغ من العمر 49 عاما على صلة بهذه القضية.
علم جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
جنوب أفريقيا تعلن السيطرة على حريق البرلمان
3 يناير, 07:58 GMT
وأشار رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إلى أنه من الضروري التحقيق في سبب اندلاع الحريق، وكيفية انتشار الحريق داخل المبنى، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة أظهرت أن نظام الكشف عن الدخان في البرلمان لم يكن يعمل بشكل صحيح.
وأشار جان بيير سميث، عضو لجنة السلامة والأمن في بلدية كيب تاون، إلى أن "حجم الدمار الذي حدث يتجاوز ما كان يُخشى في البداية. فقد انهارت عدة أسقف ودُمرت الغرف وتعرضت المكاتب لأضرار بالغة".
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