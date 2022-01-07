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https://arabic.sputniknews.com/20220107/بلينكن-قلقون-للغاية-من-إعلان-الطوارئ-في-كازاخستان-1055079727.html
بلينكن: قلقون للغاية من إعلان الطوارئ في كازاخستان
بلينكن: قلقون للغاية من إعلان الطوارئ في كازاخستان
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن حالة الطوارئ في كازاخستان، معتبرا أن بلاده لديها تساؤلات حول طلب النظام المساعدة... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T20:39+0000
2022-01-07T20:39+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
الخارجية الروسية
وزير الخارجية الأمريكي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
كازاخستان
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وأضاف بلينكن في تصريحات أدلى بها للصحفيين: "يبدو لي أن السلطات والحكومة الكازاخستانية لديهما بالتأكيد القدرة على التعامل بشكل مناسب مع الاحتجاجات، بطريقة تحترم حقوق المتظاهرين مع الحفاظ على القانون والنظام".وأضاف: "لذلك ليس من الواضح سبب شعورهم بالحاجة إلى أي مساعدة خارجية، وهو ما نود معرفته"، على ما نقلت وكالة "رويترز".وأمس الأول (الأربعاء)، أقال الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف، الحكومة في البلاد وأعلن حالة الطوارئ، عقب اندلاع احتجاجات واسعة بعد رفع أسعار الوقود.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، على اتصال دائم مع وزير الدفاع الكازاخستاني.وأضاف في بيان أن "وزير الدفاع الروسي يتواصل عبر قنوات اتصال مغلقة، مع نظرائه من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وزراء دفاع بيلاروسيا، وأرمينيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، بشأن نقل وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وتسييرها في كازاخستان".وأشار البيان إلى أنه "في جميع القضايا التي تمت مناقشتها والمتعلقة بنقل قوات حفظ السلام وعملية حفظ السلام في كازاخستان، تم التوصل إلى اتفاق مع الزملاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".في سياق متصل، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الوزير شويغو يقدم باستمرار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقارير حول تنفيذ المهام منذ بدء عمليات قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "روسيا، بعد أن أعادت تأكيد التزامها في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أيدت اعتماد تدابير عاجلة فيما يتعلق بالتدهور السريع للوضع السياسي الداخلي ونمو العنف في كازاخستان".وقالت الخارجية الروسية: "إننا ننظر إلى الأحداث الأخيرة في دولة صديقة على أنها محاولة مستوحاة من الخارج لتقويض أمن وسلامة الدولة بالقوة، باستخدام تشكيلات مسلحة مدربة ومنظمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220106/الخارجية-روسيا-تنظر-إلى-الأحداث-في-كازاخستان-على-أنها-محاولة-من-الخارج-لتقويض-وحدة-البلاد-1055028728.html
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روسيا, دميتري بيسكوف, الخارجية الروسية, وزير الخارجية الأمريكي, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, كازاخستان

بلينكن: قلقون للغاية من إعلان الطوارئ في كازاخستان

20:39 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / Saul Loebوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / Saul Loeb
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن حالة الطوارئ في كازاخستان، معتبرا أن بلاده لديها تساؤلات حول طلب النظام المساعدة من القوات الروسية.
وأضاف بلينكن في تصريحات أدلى بها للصحفيين: "يبدو لي أن السلطات والحكومة الكازاخستانية لديهما بالتأكيد القدرة على التعامل بشكل مناسب مع الاحتجاجات، بطريقة تحترم حقوق المتظاهرين مع الحفاظ على القانون والنظام".
وأضاف: "لذلك ليس من الواضح سبب شعورهم بالحاجة إلى أي مساعدة خارجية، وهو ما نود معرفته"، على ما نقلت وكالة "رويترز".
وأمس الأول (الأربعاء)، أقال الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف، الحكومة في البلاد وأعلن حالة الطوارئ، عقب اندلاع احتجاجات واسعة بعد رفع أسعار الوقود.
الوضع في كازخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
الخارجية: روسيا تنظر إلى الأحداث في كازاخستان على أنها محاولة من الخارج لتقويض وحدة البلاد
أمس, 11:12 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، على اتصال دائم مع وزير الدفاع الكازاخستاني.
وأضاف في بيان أن "وزير الدفاع الروسي يتواصل عبر قنوات اتصال مغلقة، مع نظرائه من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وزراء دفاع بيلاروسيا، وأرمينيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، بشأن نقل وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وتسييرها في كازاخستان".
وأشار البيان إلى أنه "في جميع القضايا التي تمت مناقشتها والمتعلقة بنقل قوات حفظ السلام وعملية حفظ السلام في كازاخستان، تم التوصل إلى اتفاق مع الزملاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
في سياق متصل، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الوزير شويغو يقدم باستمرار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقارير حول تنفيذ المهام منذ بدء عمليات قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.
وأمس الخميس، قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا تعتبر الأحداث الأخيرة في كازاخستان محاولة مستوحاة من الخارج لتقويض أمن وسلامة الدولة.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "روسيا، بعد أن أعادت تأكيد التزامها في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أيدت اعتماد تدابير عاجلة فيما يتعلق بالتدهور السريع للوضع السياسي الداخلي ونمو العنف في كازاخستان".
وقالت الخارجية الروسية: "إننا ننظر إلى الأحداث الأخيرة في دولة صديقة على أنها محاولة مستوحاة من الخارج لتقويض أمن وسلامة الدولة بالقوة، باستخدام تشكيلات مسلحة مدربة ومنظمة".
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