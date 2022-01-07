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https://arabic.sputniknews.com/20220107/بلينكن-وكوليبا-يبحثان-الردود-المحتملة-تجاه-حشد-روسيا-قواتها-على-حدود-أوكرانيا-1055076922.html
بلينكن وكوليبا يبحثان الردود المحتملة تجاه "حشد روسيا قواتها" على حدود أوكرانيا
بلينكن وكوليبا يبحثان الردود المحتملة تجاه "حشد روسيا قواتها" على حدود أوكرانيا
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الجمعة، مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، الردود المحتملة للولايات المتحدة والحلفاء تجاه ما وصفه بالتحشيد... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T17:43+0000
2022-01-07T17:43+0000
روسيا
أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي
حلف الناتو
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الأمريكية إن بلينكن جدد تأكيد بلاده على دعم "استقلال وسيادة أوكرانيا"، في مواجهة ما سماه "اعتداءات روسية مستمرة".وبحسب البيان، استعرض الوزيران الخطوات المحتملة من واشنطن والحلفاء تجاه "الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية والمحادثات الدبلوماسية المقبلة مع روسيا".وشدد بلينكن على أنه "لا محادثات حول أوكرانيا من دون أوكرانيا".وفي وقت سابق اليوم، اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، روسيا بالاستمرار في حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا، ومبديا في الوقت نفسه استعداده لمناقشة مباعث قلق روسيا حول الأمن.وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو): "نأسف لعدم تخفيض روسيا من تصعيدها ومستعدون لمناقشة مباعث قلقها وإيجاد طريقة للمضي قدما"، متهما روسيا بالاستمرار في زيادة حجم قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.وتابع: "هذا يرسل رسالة بأن هناك خطر جدي لحدوث صراع مسلح في أوروبا"، مضيفا: "مستعدون للانخراط والحوار مع روسيا بطريقة متزنه وعادلة"، مشيرا إلى أن أمام موسكو فرصة "لتثبت صدق نيتها في الحوار خلال الأسابيع القادمة".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/ستولتنبرغ-مستعدون-للانخراط-في-حوار-مع-روسيا-بطريقة-عادلة-ومتزنة-1055074922.html
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روسيا, أوكرانيا, وزير الخارجية الأمريكي, حلف الناتو

بلينكن وكوليبا يبحثان الردود المحتملة تجاه "حشد روسيا قواتها" على حدود أوكرانيا

17:43 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / Saul Loebوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / Saul Loeb
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الجمعة، مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، الردود المحتملة للولايات المتحدة والحلفاء تجاه ما وصفه بالتحشيد العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية، إلى جانب المحادثات الدبلوماسية المرتقبة بين واشنطن وموسكو.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الأمريكية إن بلينكن جدد تأكيد بلاده على دعم "استقلال وسيادة أوكرانيا"، في مواجهة ما سماه "اعتداءات روسية مستمرة".
وبحسب البيان، استعرض الوزيران الخطوات المحتملة من واشنطن والحلفاء تجاه "الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية والمحادثات الدبلوماسية المقبلة مع روسيا".
وشدد بلينكن على أنه "لا محادثات حول أوكرانيا من دون أوكرانيا".
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء دفاع الناتو في مقر التحالف في بروكسل في بلجيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
ستولتنبرغ: مستعدون للانخراط في حوار مع روسيا بطريقة عادلة ومتزنة
16:53 GMT
وفي وقت سابق اليوم، اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، روسيا بالاستمرار في حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا، ومبديا في الوقت نفسه استعداده لمناقشة مباعث قلق روسيا حول الأمن.
وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو): "نأسف لعدم تخفيض روسيا من تصعيدها ومستعدون لمناقشة مباعث قلقها وإيجاد طريقة للمضي قدما"، متهما روسيا بالاستمرار في زيادة حجم قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.
وتابع: "هذا يرسل رسالة بأن هناك خطر جدي لحدوث صراع مسلح في أوروبا"، مضيفا: "مستعدون للانخراط والحوار مع روسيا بطريقة متزنه وعادلة"، مشيرا إلى أن أمام موسكو فرصة "لتثبت صدق نيتها في الحوار خلال الأسابيع القادمة".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
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