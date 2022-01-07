تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220107/بي-تي-إر-80--مع-نظام-كورنيت-الجزائرية-تصبح-قاتلة-للدبابات-صور-1055053443.html
"بي تي إر-80" مع نظام "كورنيت" الجزائرية تصبح قاتلة للدبابات... صور
"بي تي إر-80" مع نظام "كورنيت" الجزائرية تصبح قاتلة للدبابات... صور
أجرى الجيش الجزائري تحديثًا هائلاً لمدرعة "بي تي إر-80" الروسية الصنع. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T07:14+0000
2022-01-07T07:14+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103519/45/1035194550_0:80:3359:1969_1920x0_80_0_0_6ba4e08af07f6ca5edecdd4b2df9e86b.jpg
زودت المركبات القتالية ذات العجلات بسلاح إضافي، أحد أقوى أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات في العالم "كورنيت"، القادرة على تدمير جميع الدبابات الأجنبية المتاحة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يمكن لمثل هذه الصواريخ الموجهة، التي يصل مداها إلى 8000 متر، اختراق ما يصل إلى 1300 ملم من الدروع، معززة بحماية ديناميكية مضادة للتراكم. بالإضافة إلى المركبات الأرضية، من الممكن أيضًا تدمير الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض والمروحيات والطائرات المسيرة من مختلف الأنواع.شاركت العينات المحدثة مرارًا وتكرارًا في مناورات عسكرية واسعة النطاق.كما زودت مدرعات "بي تي إر-60 بي بي" بأسلحة مماثلة، وتم إزالة مدافع "كي بي في تي" و"بي كي تي" عنها.ومن المثير للاهتمام أن القوات البرية الجزائرية كانت أول الدول الأجنبية التي قامت بتحديثبي "إم بي-1" القديمة من خلال تثبيت وحدة قتالية بيريجوك مع كورنيت ومدفع 30 ملم ومدفع رشاش 7.62 ملم وقاذفة قنابل آلية 30 ملم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103519/45/1035194550_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_e3ee6f54680845ba8a0dd5ece956b487.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

"بي تي إر-80" مع نظام "كورنيت" الجزائرية تصبح قاتلة للدبابات... صور

07:14 GMT 07.01.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصوربي تي إر-82أ
بي تي إر-82أ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أجرى الجيش الجزائري تحديثًا هائلاً لمدرعة "بي تي إر-80" الروسية الصنع.
زودت المركبات القتالية ذات العجلات بسلاح إضافي، أحد أقوى أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات في العالم "كورنيت"، القادرة على تدمير جميع الدبابات الأجنبية المتاحة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يمكن لمثل هذه الصواريخ الموجهة، التي يصل مداها إلى 8000 متر، اختراق ما يصل إلى 1300 ملم من الدروع، معززة بحماية ديناميكية مضادة للتراكم. بالإضافة إلى المركبات الأرضية، من الممكن أيضًا تدمير الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض والمروحيات والطائرات المسيرة من مختلف الأنواع.
شاركت العينات المحدثة مرارًا وتكرارًا في مناورات عسكرية واسعة النطاق.
كما زودت مدرعات "بي تي إر-60 بي بي" بأسلحة مماثلة، وتم إزالة مدافع "كي بي في تي" و"بي كي تي" عنها.
ومن المثير للاهتمام أن القوات البرية الجزائرية كانت أول الدول الأجنبية التي قامت بتحديثبي "إم بي-1" القديمة من خلال تثبيت وحدة قتالية بيريجوك مع كورنيت ومدفع 30 ملم ومدفع رشاش 7.62 ملم وقاذفة قنابل آلية 30 ملم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:32 GMTوزير خارجية فرنسا يحث السعودية على التحلي بالشفافية بشأن انفجار رالي دكار
08:29 GMTتعيين الجنرال سيرديوكوف رئيسا لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
08:20 GMTخبير يكشف سبب قيادة المتطرفين للاحتجاجات في كازاخستان
08:17 GMTوزير الخارجية الفرنسي: ما زلت مقتنعا بإمكانية الوصول إلى اتفاق مع إيران
08:03 GMT"حزب الله" يهاجم السعودية مجددا: ردنا عليكم سيكون حاسما وإن عدتم عدنا
07:59 GMTمكتب القيادة في ألما آتا يهدد بعقوبات أشد على هذه الفئة
07:56 GMTملك الأردن يوفد مندوبا لحضور أعياد الميلاد في فلسطين
07:53 GMTقوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع عناصر إنفاذ القانون الكازاخستانية تسيطر على مطار ألما آتا
07:49 GMTطهران تجري اتصالات مع دمشق بشأن تسهيل سفر الزوار الإيرانيين إلى سوريا
07:35 GMTدوي انفجار وسط الصين
07:31 GMTالخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": موسكو على يقين من أن كازاخستان ستتجاوز المشاكل الحالية
07:24 GMTتايلاند تعيد فرض الحجر الصحي على القادمين إليها بسبب تفشي كورونا
07:23 GMTوزير دفاع إسرائيلي سابق يكشف أخطر قضية فساد أمني في تاريخ بلاده
07:17 GMTما هي مهمة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
07:14 GMT"بي تي إر-80" مع نظام "كورنيت" الجزائرية تصبح قاتلة للدبابات... صور
07:12 GMT"مجاهدو خلق" تنشر مقطعا مصورا لإحراق عناصرها تمثالا لـقاسم سليماني... فيديو
07:01 GMTمقتل 3 لاجئين في غارة جوية على تيغراي
06:50 GMTنائب لبناني: ميقاتي يدعو الحكومة للانعقاد خلال الساعات المقبلة
06:47 GMTالحرس الثوري يهدد بالانتقام لسليماني من الأمريكيين داخل منازلهم
06:44 GMTمع بدء تطبيقه اليوم... الإمارات تصدر قرارا جديدا بشأن العمل يوم الجمعة