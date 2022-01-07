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تايلاند تعيد فرض الحجر الصحي على القادمين إليها بسبب تفشي كورونا
تايلاند تعيد فرض الحجر الصحي على القادمين إليها بسبب تفشي كورونا
أعلنت الحكومة في تايلاند، اليوم الجمعة، أنها ستعيد فرض نظام الحجر الصحي على المسافرين القادمين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T07:24+0000
2022-01-07T07:25+0000
تايلاند
فيروس كورونا
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وحسب "رويترز"، قالت تايلاند إنها ستمدد تعليق برنامج الإعفاء من الحجر الصحي وستفرض قيودا جديدة بعد قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.ولكن في الوقت نفسه، أشارت إلى أن المتقدمين الحاليين لبرنامج الإعفاء "Test &amp; Go" لا يزال بإمكانهم دخول تايلاند دون الحجر الصحي حتى 15 يناير/كانون الثاني.وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، تسجيل 5775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 11 حالة وفاة جديدة.وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و245 ألفا و250 حالة، وحالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا إلى 21 ألفا و780 وفاة.يشار إلى أن برنامج "تيست آند جو" (وتعني اختبر وأدخل)، لا يلزم الوافدين بالخضوع للحجر الصحي، وكان يتعين بموجبه على السائحين الذين حصلوا على اللقاح كاملا فقط، إجراء اختبار "بي سي آر" عند الدخول منذ نوفمبر الماضي، ثم الانتظار لليلة واحدة في الفندق الخاص بهم حتى ظهور النتيجة.
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تايلاند, فيروس كورونا

تايلاند تعيد فرض الحجر الصحي على القادمين إليها بسبب تفشي كورونا

07:24 GMT 07.01.2022 (تم التحديث: 07:25 GMT 07.01.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في تايلاند على خلفية أنتشار فيروس كورونا، 4 أبريل 2020
الوضع في تايلاند على خلفية أنتشار فيروس كورونا، 4 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلنت الحكومة في تايلاند، اليوم الجمعة، أنها ستعيد فرض نظام الحجر الصحي على المسافرين القادمين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وحسب "رويترز"، قالت تايلاند إنها ستمدد تعليق برنامج الإعفاء من الحجر الصحي وستفرض قيودا جديدة بعد قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.
ولكن في الوقت نفسه، أشارت إلى أن المتقدمين الحاليين لبرنامج الإعفاء "Test & Go" لا يزال بإمكانهم دخول تايلاند دون الحجر الصحي حتى 15 يناير/كانون الثاني.
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، تسجيل 5775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 11 حالة وفاة جديدة.
وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و245 ألفا و250 حالة، وحالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا إلى 21 ألفا و780 وفاة.
يشار إلى أن برنامج "تيست آند جو" (وتعني اختبر وأدخل)، لا يلزم الوافدين بالخضوع للحجر الصحي، وكان يتعين بموجبه على السائحين الذين حصلوا على اللقاح كاملا فقط، إجراء اختبار "بي سي آر" عند الدخول منذ نوفمبر الماضي، ثم الانتظار لليلة واحدة في الفندق الخاص بهم حتى ظهور النتيجة.
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