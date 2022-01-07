تايلاند تعيد فرض الحجر الصحي على القادمين إليها بسبب تفشي كورونا

وحسب "رويترز"، قالت تايلاند إنها ستمدد تعليق برنامج الإعفاء من الحجر الصحي وستفرض قيودا جديدة بعد قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.ولكن في الوقت نفسه، أشارت إلى أن المتقدمين الحاليين لبرنامج الإعفاء "Test & Go" لا يزال بإمكانهم دخول تايلاند دون الحجر الصحي حتى 15 يناير/كانون الثاني.وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، تسجيل 5775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 11 حالة وفاة جديدة.وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و245 ألفا و250 حالة، وحالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا إلى 21 ألفا و780 وفاة.يشار إلى أن برنامج "تيست آند جو" (وتعني اختبر وأدخل)، لا يلزم الوافدين بالخضوع للحجر الصحي، وكان يتعين بموجبه على السائحين الذين حصلوا على اللقاح كاملا فقط، إجراء اختبار "بي سي آر" عند الدخول منذ نوفمبر الماضي، ثم الانتظار لليلة واحدة في الفندق الخاص بهم حتى ظهور النتيجة.
وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، تسجيل 5775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 11 حالة وفاة جديدة.
وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و245 ألفا و250 حالة، وحالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا إلى 21 ألفا و780 وفاة.
يشار إلى أن برنامج "تيست آند جو" (وتعني اختبر وأدخل)، لا يلزم الوافدين بالخضوع للحجر الصحي، وكان يتعين بموجبه على السائحين الذين حصلوا على اللقاح كاملا فقط، إجراء اختبار "بي سي آر" عند الدخول منذ نوفمبر الماضي، ثم الانتظار لليلة واحدة في الفندق الخاص بهم حتى ظهور النتيجة.