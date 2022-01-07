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https://arabic.sputniknews.com/20220107/تونس-تنظم-رحلات-جوية-لإجلاء-مواطنيها-العالقين-في-المغرب-1055069151.html
تونس تنظم رحلات جوية لإجلاء مواطنيها العالقين في المغرب
تونس تنظم رحلات جوية لإجلاء مواطنيها العالقين في المغرب
أعلنت الخطوط التونسية، اليوم الجمعة، تنظيم رحلات جوية خاصة إلى المغرب لإجلاء مواطنيها العالقين هناك. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T14:46+0000
2022-01-07T14:46+0000
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أخبار تونس اليوم
أخبار المغرب اليوم
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وقالت صحيفة "هسبريس" إن قرار تونس يأتي بعد إعلان السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى 31 يناير/كانون الثاني الجاري بسبب تفشي المتحور أوميكرون.وأفادت شركة الخطوط الجوية التونسية بأنها ستطلق رحلة طيران يوم 21 يناير، على أن تعقبها رحلات أخرى بحسب الطلب.يذكر أن الخطوط الجوية التونسية كانت قد قررت تعليق الرحلات الجوية إلى المغرب في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وأوضحت الخطوط الجوية التونسية أن هذا الإجراء، بناء على تعليق السلطات المغربية رحلات المسافرين كافة من وإلى المملكة المغربية.وسبق وأعلنت الخطوط الجوية المغربية تعليق الرحلات من وإلى المملكة بسبب التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا، "أوميكرون" في أوروبا وفي أفريقيا.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم, أخبار المغرب اليوم
تونس تنظم رحلات جوية لإجلاء مواطنيها العالقين في المغرب
أعلنت الخطوط التونسية، اليوم الجمعة، تنظيم رحلات جوية خاصة إلى المغرب لإجلاء مواطنيها العالقين هناك.
وقالت
صحيفة "هسبريس"
إن قرار تونس يأتي بعد إعلان السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى 31 يناير/كانون الثاني الجاري بسبب تفشي المتحور أوميكرون.
وأفادت شركة الخطوط الجوية التونسية بأنها ستطلق رحلة طيران يوم 21 يناير، على أن تعقبها رحلات أخرى بحسب الطلب.
يذكر أن الخطوط الجوية التونسية كانت قد قررت تعليق الرحلات الجوية إلى المغرب في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأوضحت الخطوط الجوية التونسية أن هذا الإجراء، بناء على تعليق السلطات المغربية رحلات المسافرين كافة من وإلى المملكة المغربية.
وسبق وأعلنت الخطوط الجوية المغربية تعليق الرحلات من وإلى المملكة بسبب التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا، "أوميكرون" في أوروبا وفي أفريقيا.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم.