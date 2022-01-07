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جريمة وحشية... عصابة تحرق صحفيين على قيد الحياة في هايتي
جريمة وحشية... عصابة تحرق صحفيين على قيد الحياة في هايتي
عصابة تحرق صحفيين على قيد الحياة في هايتي
2022-01-07T19:53+0000
2022-01-07T19:53+0000
العالم
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وذكر المصدر لشبكة "سي إن إن" أن عصابة "تي ماكاك" نفذت عمليتي القتل في حي بيتيون فيل في بورت أو برنس، مضيفا أن الدافع وراء الهجوم وتفاصيله ما زالت غير واضحة، وأن صحفيا ثالثا تمكن من الفرار.وأكدت إذاعة "إيكوت إف إم" الهايتية مقتل أحد صحفييها، جون ويسلي أمادي، في الهجوم، حيث كان في مهمة لتوثيق انعدام الأمن في المنطقة.وقالت الإذاعة في بيان إن أمادي "أُطلقت عليه النار بوحشية وأحرق حيا على أيدي قطاع طرق مسلحين". أوقف الراديو عملياته حتى إشعار آخر "كدليل على التضامن مع أسرة الضحية".تدهورت الأوضاع الأمنية في بورت أو برنس، حيث تقاتل الجماعات المتنافسة بعضها البعض أو مع الشرطة للسيطرة على الشوارع، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص في واحدة من أفقر الدول في الأمريكتين.في يوليو/ تموز من العام الماضي، اغتيل رئيس هايتي جوفينيل مويس خلال هجوم على مسكنه الخاص، تاركا فراغا في السلطة أدى إلى تعميق الاضطرابات الناجمة عن العنف والوباء والأزمة الإنسانية.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/إعلام-الرئيس-الهايتي-أعد-قائمة-بمسؤولين-مرتبطين-بتجارة-المخدرات-قبل-اغتياله-1053858973.html
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العالم

جريمة وحشية... عصابة تحرق صحفيين على قيد الحياة في هايتي

19:53 GMT 07.01.2022
© AP Photo / Rodrigo Abdرجل يرفع ذراعيه لإظهار براءته بينما يقوم رجال الشرطة بدوريات في شوارع وسط مدينة بورت أو برنس، حيث أقام السكان حاجزًا احتجاجًا على اتهام الشرطة بقتل رجل أثناء مداهمة، هايتي 22 سبتمبر 2021.
رجل يرفع ذراعيه لإظهار براءته بينما يقوم رجال الشرطة بدوريات في شوارع وسط مدينة بورت أو برنس، حيث أقام السكان حاجزًا احتجاجًا على اتهام الشرطة بقتل رجل أثناء مداهمة، هايتي 22 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
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قال مصدر في قوات الأمن الهايتية إن صحفيين هاييتيين حُرقا على قيد الحياة، على يد عصابة في عاصمة البلاد، يوم الخميس.
وذكر المصدر لشبكة "سي إن إن" أن عصابة "تي ماكاك" نفذت عمليتي القتل في حي بيتيون فيل في بورت أو برنس، مضيفا أن الدافع وراء الهجوم وتفاصيله ما زالت غير واضحة، وأن صحفيا ثالثا تمكن من الفرار.
وأكدت إذاعة "إيكوت إف إم" الهايتية مقتل أحد صحفييها، جون ويسلي أمادي، في الهجوم، حيث كان في مهمة لتوثيق انعدام الأمن في المنطقة.
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وقالت الإذاعة في بيان إن أمادي "أُطلقت عليه النار بوحشية وأحرق حيا على أيدي قطاع طرق مسلحين". أوقف الراديو عملياته حتى إشعار آخر "كدليل على التضامن مع أسرة الضحية".
تدهورت الأوضاع الأمنية في بورت أو برنس، حيث تقاتل الجماعات المتنافسة بعضها البعض أو مع الشرطة للسيطرة على الشوارع، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص في واحدة من أفقر الدول في الأمريكتين.
في يوليو/ تموز من العام الماضي، اغتيل رئيس هايتي جوفينيل مويس خلال هجوم على مسكنه الخاص، تاركا فراغا في السلطة أدى إلى تعميق الاضطرابات الناجمة عن العنف والوباء والأزمة الإنسانية.
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