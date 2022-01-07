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https://arabic.sputniknews.com/20220107/حزب-الله-يهاجم-السعودية-مجددا-ردنا-عليكم-سيكون-حاسما-وإن-عدتم-عدنا-1055054569.html
"حزب الله" يهاجم السعودية مجددا: ردنا عليكم سيكون حاسما وإن عدتم عدنا
"حزب الله" يهاجم السعودية مجددا: ردنا عليكم سيكون حاسما وإن عدتم عدنا
هاجم نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، المملكة العربية السعودية، مخاطبا الرياض بالقول: "لن نقبل بأن تسيئوا إلينا دون أن نرد". 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T08:03+0000
2022-01-07T08:03+0000
أخبار حزب الله
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جاء ذلك في كلمة لقاسم نقلتها قناة "المنار" التابعة لحزب الله، مساء الخميس.وقال قاسم إن "المعارضة الداخلية التي وقفت مع المعتدي علينا لن تقدم ولن تؤخر".وأضاف نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، أن الحزب قرر عدم الرد عليها، لافتا إلى أن قسما منها هو لاستدراج العروض المالية قبل الانتخابات النيابية.وأوضح أن هدفهم من ذلك هو تمويل الحملات وبعضهم طامحين لمواقع ومراكز مستقبلية يعتقدون أن السعودية وبالتفاهم مع أمريكا والآخرين يمكن أن يعطوهم مراكز في لبنان.وواصل قائلا: "لن نقبل بأن تسيئوا إلينا دون أن نرد عليكم بالحقائق والمنطق، وردنا اليوم ليس لمرة واحدة كلما كررتم سنكرر الرد مهما كانت النتائج، وإن عدتم عدنا".وفي وقت سابق، شن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه "حزب الله" بـ"الإرهابي".وقال نصر الله إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حرب على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم".وأكد: "نحن لم نعتد ولم نهاجم السعودية بل هي كانت شريكة في الحرب الكونية على المنطقة"، مشيرا إلى أن "تداعيات اغتيال الأمريكيين للشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ما زالت مستمرة حتى اليوم"، مضيفا: وقال إن “الحرب على اليمن هي حرب أمريكية تنفذها السعودية، وأن الأمريكيين هم من تلاعبوا بالدول الخليجية أثناء حصار قطر لسحب الأموال منها".وكان العاهل السعودي الملك سلمان، دعا السلطات اللبنانية إلى إنهاء هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة في لبنان.وقال الملك سلمان في تصريحات لمجلس الشورى السعودي: "تقف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها".
https://arabic.sputniknews.com/20211111/نصر-الله-السعودية-تريد-من-حلفائها-في-لبنان-أن-يخوضوا-حربا-أهلية-مع-حزب-الله-1050680915.html
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أخبار حزب الله, السعودية, لبنان

"حزب الله" يهاجم السعودية مجددا: ردنا عليكم سيكون حاسما وإن عدتم عدنا

08:03 GMT 07.01.2022
© AFP 2021نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021
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هاجم نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، المملكة العربية السعودية، مخاطبا الرياض بالقول: "لن نقبل بأن تسيئوا إلينا دون أن نرد".
جاء ذلك في كلمة لقاسم نقلتها قناة "المنار" التابعة لحزب الله، مساء الخميس.
وقال قاسم إن "المعارضة الداخلية التي وقفت مع المعتدي علينا لن تقدم ولن تؤخر".
وأضاف نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، أن الحزب قرر عدم الرد عليها، لافتا إلى أن قسما منها هو لاستدراج العروض المالية قبل الانتخابات النيابية.
وأوضح أن هدفهم من ذلك هو تمويل الحملات وبعضهم طامحين لمواقع ومراكز مستقبلية يعتقدون أن السعودية وبالتفاهم مع أمريكا والآخرين يمكن أن يعطوهم مراكز في لبنان.

وتابع: "لكن ردنا على السعودية سيكون حاسما، أنتم الإرهاب ونحن المقاومة".

وواصل قائلا: "لن نقبل بأن تسيئوا إلينا دون أن نرد عليكم بالحقائق والمنطق، وردنا اليوم ليس لمرة واحدة كلما كررتم سنكرر الرد مهما كانت النتائج، وإن عدتم عدنا".
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2021
نصر الله: السعودية تريد من حلفائها في لبنان أن يخوضوا حربا أهلية مع "حزب الله"
11 نوفمبر 2021, 15:13 GMT
وفي وقت سابق، شن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه "حزب الله" بـ"الإرهابي".
وقال نصر الله إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حرب على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم".
وأكد: "نحن لم نعتد ولم نهاجم السعودية بل هي كانت شريكة في الحرب الكونية على المنطقة"، مشيرا إلى أن "تداعيات اغتيال الأمريكيين للشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ما زالت مستمرة حتى اليوم"، مضيفا:
"السعودية كانت ترسل الانتحاريين وسيارات الانتحارين إلى العراق، وأرسلت شبابها ليَقتلوا الأطفال والنساء والرجال، أما إيران فأرسلت رجالها ليقتلوا دفاعا عن الأطفال والرجال والنساء".
وقال إن “الحرب على اليمن هي حرب أمريكية تنفذها السعودية، وأن الأمريكيين هم من تلاعبوا بالدول الخليجية أثناء حصار قطر لسحب الأموال منها".
وكان العاهل السعودي الملك سلمان، دعا السلطات اللبنانية إلى إنهاء هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة في لبنان.
وقال الملك سلمان في تصريحات لمجلس الشورى السعودي: "تقف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها".
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