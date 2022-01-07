حمم ودخان كثيف يغطي المحيط... بركان "وولف" يثور في الإكوادور... فيديو
© flickr.com / Rando Volcanبركان سانغاي في الإكوادور
© flickr.com / Rando Volcan
ثار أعلى بركان جبل في جزر غالاباغوس في الإكوادور، وأطلق سحب الرماد فوق المحيط الهادئ، وقال المعهد الجيوفيزيائي في البلاد إن الثوران مستمر.
وقال المعهد الجيوفيزيائي في بيان، اليوم الجمعة، إن أعلى جبل في جزر غالاباغوس ينفجر ويطلق حمما ورمادا فوق المحيط الهادئ.
وأضح أن بركان وولف أرسل سحابة من الحمم البركانية الرمادية إلى ارتفاع 3793 مترا (12444 قدما) في السماء.
The Volcano Wolf in the Galapagos Islands is in eruption process. This video taken from one of our staff at the amazing Coral II expedition yacht. pic.twitter.com/ihKsfQAaQx— Go Galapagos Ecuador (@go_galapagos) January 7, 2022
وأظهرت صور حكومية شعاعا من الضوء يخرج من الجبل يتجه نحو السماء، بحسب إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيل).
#Update— #SOSGALAPAGOS (@sosgalapagos593) January 7, 2022
🔴Video from the Volcano 🌋 Wolf at 07:39 am Galapagos Time (GMT -6) 🔴
📸: @gregaranea
🔴#SosGalapagos🔴#Share pic.twitter.com/nwqShqiu45
وقال المعهد إنه لاحظ وجود "شذوذ حراري وغيوم الغاز والرماد" التي تشكل الثوران البركاني. فيما نشرت حديقة غالاباغوس الوطنية صورا للثوران من اللحظات الأولى.
وقال مسؤولون إكوادوريون إنه لا يوجد خطر مباشر على المناطق السكنية على الجانب الآخر من جزيرة إيزابيلا، أكبر جزر غالاباغوس.
تم إجلاء ثمانية أشخاص من المنطقة كإجراء احترازي؛ كانوا جميعًا من حراس الحدائق الوطنية والعلماء المنخرطين في عمل ميداني يركز على زواحف الإغوانا الوردية النادرة المتواجدة على منحدرات البركان.
The event was witnessed by park rangers from the #Galapagos National Park, who were near the area carrying out different activities to manage the protected area, as well as tour operators who were navigating the surroundings. pic.twitter.com/H3Xvy9t9kC— #SOSGALAPAGOS (@sosgalapagos593) January 7, 2022
اعتبارا من أغسطس/آب الماضي، لم يبق في جزيرة إيزابيلا سوى 211 إغوانا وردية اللون.
لم تُعرف على الفور حالة الإغوانا الوردية وغيرها من الحيوانات البرية الفريدة، بعد ثوران البركان.
وتقع جزر غالاباغوس على بعد 1000 كيلومتر (600 ميل) من ساحل الإكوادور. وتعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، حيث يمكن العثور على العديد من الحيوانات وأنواع النباتات في جزر غالاباغوس فقط.
يشار إلى أن آخر مرة ثار فيها البركان وولف كانت في عام 2015 بعد 33 عاما من الخمود.