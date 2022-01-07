https://arabic.sputniknews.com/20220107/خبير-يكشف-سبب-قيادة-المتطرفين-للاحتجاجات-في-كازاخستان-1055055077.html

خبير يكشف سبب قيادة المتطرفين للاحتجاجات في كازاخستان

خبير يكشف سبب قيادة المتطرفين للاحتجاجات في كازاخستان

كشف الخبير العسكري الروسي فيكتور موراكوفسكي سبب تمكن المتطرفين من قيادة الاحتجاجات في كازاخستان. 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T08:20+0000

2022-01-07T08:20+0000

2022-01-07T08:21+0000

العالم

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وقال موراكوفسكي في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية، إن السياسة التي تنتهجها السلطات الكازاخستانية تجاه المتطرفين أدت إلى حقيقة أنهم هم، الذين قادوا الاحتجاجات السلمية في البداية في الجمهورية.وبحسب الخبير العسكري، فإن السلطات الكازاخستانية التزمت بمبادئ "السياسة متعددة النواقل" لفترة طويلة.وألقت وزارة الداخلية في كازاخستان القبض على أكثر من 3 آلاف شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد.وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، نقلا عن وزارة الداخلية الكازاخستانية أن 26 مسلحًا قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن.وأضافت وزارة الداخلية أن 18 مسلحا آخرين أصيبوا، بحسب ما أفادت قناة "خبر 24" التي تديرها الدولة.تدهور الوضع في مدينة ألما آتا، العاصمة الأولى للجمهورية، في خضم استمرار الاحتجاجات في كازاخستان، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" في البلاد.واستولى مجهولون في المدينة على عدد من مقار الأجهزة الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التلفزيون والمنشآت التجارية وتدميرها جزئيًا.وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان، في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط غربي كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.

https://arabic.sputniknews.com/20220107/كازاخستان-اعتقال-أكثر-من-3-آلاف-شخص-ومقتل-26-مسلحا-على-أيدي-قوات-الأمن-1055051321.html

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