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خبير يكشف سبب قيادة المتطرفين للاحتجاجات في كازاخستان
خبير يكشف سبب قيادة المتطرفين للاحتجاجات في كازاخستان
كشف الخبير العسكري الروسي فيكتور موراكوفسكي سبب تمكن المتطرفين من قيادة الاحتجاجات في كازاخستان. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T08:20+0000
2022-01-07T08:21+0000
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وقال موراكوفسكي في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية، إن السياسة التي تنتهجها السلطات الكازاخستانية تجاه المتطرفين أدت إلى حقيقة أنهم هم، الذين قادوا الاحتجاجات السلمية في البداية في الجمهورية.وبحسب الخبير العسكري، فإن السلطات الكازاخستانية التزمت بمبادئ "السياسة متعددة النواقل" لفترة طويلة.وألقت وزارة الداخلية في كازاخستان القبض على أكثر من 3 آلاف شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد.وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، نقلا عن وزارة الداخلية الكازاخستانية أن 26 مسلحًا قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن.وأضافت وزارة الداخلية أن 18 مسلحا آخرين أصيبوا، بحسب ما أفادت قناة "خبر 24" التي تديرها الدولة.تدهور الوضع في مدينة ألما آتا، العاصمة الأولى للجمهورية، في خضم استمرار الاحتجاجات في كازاخستان، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" في البلاد.واستولى مجهولون في المدينة على عدد من مقار الأجهزة الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التلفزيون والمنشآت التجارية وتدميرها جزئيًا.وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان، في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط غربي كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/كازاخستان-اعتقال-أكثر-من-3-آلاف-شخص-ومقتل-26-مسلحا-على-أيدي-قوات-الأمن-1055051321.html
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العالم

خبير يكشف سبب قيادة المتطرفين للاحتجاجات في كازاخستان

08:20 GMT 07.01.2022 (تم التحديث: 08:21 GMT 07.01.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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كشف الخبير العسكري الروسي فيكتور موراكوفسكي سبب تمكن المتطرفين من قيادة الاحتجاجات في كازاخستان.
وقال موراكوفسكي في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية، إن السياسة التي تنتهجها السلطات الكازاخستانية تجاه المتطرفين أدت إلى حقيقة أنهم هم، الذين قادوا الاحتجاجات السلمية في البداية في الجمهورية.

وأضاف: "نرى أن الإسلاميين المتطرفين يظهرون بشكل أكثر وضوحا في الأحداث في كازاخستان. وهذا لا يثير الدهشة، لأن بعض الأشخاص والخلايا التي شاركت في تنظيمات إسلامية راديكالية في الشرق الأوسط وسوريا والعراق وأفغانستان ظهرت على أراضي كازاخستان. علاوة على ذلك، تعاملت سلطات كازاخستان بإخلاص مع هؤلاء الإسلاميين. لذلك فليس من الصعب أن نلاحظ أن هؤلاء الأشخاص، معتمدين على الاحتجاج السلمي للمواطنين، قادوا بسرعة عصابات هدفت إلى الاستيلاء على السلاح والمواجهة المسلحة مع السلطات".

وبحسب الخبير العسكري، فإن السلطات الكازاخستانية التزمت بمبادئ "السياسة متعددة النواقل" لفترة طويلة.
وألقت وزارة الداخلية في كازاخستان القبض على أكثر من 3 آلاف شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد.
وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، نقلا عن وزارة الداخلية الكازاخستانية أن 26 مسلحًا قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن.
وأضافت وزارة الداخلية أن 18 مسلحا آخرين أصيبوا، بحسب ما أفادت قناة "خبر 24" التي تديرها الدولة.
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
كازاخستان.. اعتقال أكثر من 3 آلاف شخص ومقتل 26 مسلحا على أيدي قوات الأمن
04:35 GMT
تدهور الوضع في مدينة ألما آتا، العاصمة الأولى للجمهورية، في خضم استمرار الاحتجاجات في كازاخستان، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" في البلاد.
واستولى مجهولون في المدينة على عدد من مقار الأجهزة الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التلفزيون والمنشآت التجارية وتدميرها جزئيًا.
وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان، في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط غربي كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.
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