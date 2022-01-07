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https://arabic.sputniknews.com/20220107/دراسة-متحور-أوميكرون-قد-يعني-نهاية-المرحلة-الوبائية-لفيروس-كورونا-بعد-عامين-على-ظهوره-1055080069.html
دراسة: متحور "أوميكرون" قد يعني نهاية المرحلة الوبائية لفيروس كورونا بعد عامين على ظهوره
دراسة: متحور "أوميكرون" قد يعني نهاية المرحلة الوبائية لفيروس كورونا بعد عامين على ظهوره
أظهرت دراسة أجريت على مرضى "كوفيد 19" في مستشفى رئيسي في مدينة جنوب أفريقيا، أن موجة عدوى متحور "أوميكرون" تحركت "بسرعة غير مسبوقة" وتسببت في مرض أكثر اعتدالا... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T20:35+0000
2022-01-07T20:41+0000
علوم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وقال الباحثون: "إذا استمر هذا النمط وتكرر على مستوى العالم، فمن المحتمل أن نرى تحولا كاملا لمعدلات الحالة والوفاة، إذ يشير ذلك إلى أن أوميكرون قد يكون نذيرا بنهاية المرحلة الوبائية للمرض، ويؤدي إلى مرحلة التوطن".حللت الدراسة في مجمع مستشفى ستيف بيكو الأكاديمي سجلات 466 مريضا من الموجة الحالية و3976 من موجات العدوى السابقة، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".تخضع جنوب أفريقيا، وهي الدولة الأولى التي تفشى فيها "أوميكرون" بشكل كبير، للمراقبة عن كثب لمعرفة كيف يمكن أن تنتشر العدوى من المتحور على مستوى العالم.قال الباحثون إن صغر سن سكان البلاد وأولئك الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في الموجة الأخيرة يمكن أن يخفي أيضا شدة المرض الناجم عن المتحور.ومع ذلك، فإن البيانات تضيف إلى الأمل بين الباحثين في أن القلق بشأن معدلات انتقال المتحور المرتفعة يمكن تخفيفه بسبب اعتدال المرض، الذي يبدو أنه يسببه والعدد المحدود للوفيات الناتجة عن العدوى.أظهرت الدراسة أن 4.5% فقط من مرضى "كوفيد 19" ماتوا أثناء إقامتهم في المستشفى في الموجة الحالية مقارنة بمتوسط ​​21% في الموجات السابقة، وفقا لموقع مجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا.دخل عدد أقل من الأشخاص إلى وحدات العناية المركزة، وكانت فترات الإقامة في المستشفى "أقصر بكثير"، كما كانت الكثير من الإصابات بلا أعراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/أمريكا-لم-تشهد-ذروة-موجة-أوميكرون-رغم-تسجيلها-مئات-آلاف-الإصابات-يوميا-1055071491.html
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علوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

دراسة: متحور "أوميكرون" قد يعني نهاية المرحلة الوبائية لفيروس كورونا بعد عامين على ظهوره

20:35 GMT 07.01.2022 (تم التحديث: 20:41 GMT 07.01.2022)
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
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أظهرت دراسة أجريت على مرضى "كوفيد 19" في مستشفى رئيسي في مدينة جنوب أفريقيا، أن موجة عدوى متحور "أوميكرون" تحركت "بسرعة غير مسبوقة" وتسببت في مرض أكثر اعتدالا من السلالات السابقة.
وقال الباحثون: "إذا استمر هذا النمط وتكرر على مستوى العالم، فمن المحتمل أن نرى تحولا كاملا لمعدلات الحالة والوفاة، إذ يشير ذلك إلى أن أوميكرون قد يكون نذيرا بنهاية المرحلة الوبائية للمرض، ويؤدي إلى مرحلة التوطن".
حللت الدراسة في مجمع مستشفى ستيف بيكو الأكاديمي سجلات 466 مريضا من الموجة الحالية و3976 من موجات العدوى السابقة، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
تخضع جنوب أفريقيا، وهي الدولة الأولى التي تفشى فيها "أوميكرون" بشكل كبير، للمراقبة عن كثب لمعرفة كيف يمكن أن تنتشر العدوى من المتحور على مستوى العالم.
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
أمريكا لم تشهد ذروة موجة "أوميكرون" رغم تسجيلها مئات آلاف الإصابات يوميا
15:27 GMT
قال الباحثون إن صغر سن سكان البلاد وأولئك الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في الموجة الأخيرة يمكن أن يخفي أيضا شدة المرض الناجم عن المتحور.
ومع ذلك، فإن البيانات تضيف إلى الأمل بين الباحثين في أن القلق بشأن معدلات انتقال المتحور المرتفعة يمكن تخفيفه بسبب اعتدال المرض، الذي يبدو أنه يسببه والعدد المحدود للوفيات الناتجة عن العدوى.
أظهرت الدراسة أن 4.5% فقط من مرضى "كوفيد 19" ماتوا أثناء إقامتهم في المستشفى في الموجة الحالية مقارنة بمتوسط ​​21% في الموجات السابقة، وفقا لموقع مجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا.
دخل عدد أقل من الأشخاص إلى وحدات العناية المركزة، وكانت فترات الإقامة في المستشفى "أقصر بكثير"، كما كانت الكثير من الإصابات بلا أعراض.
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