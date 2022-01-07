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دوي انفجار وسط الصين
دوي انفجار وسط الصين
وقع الانفجار، اليوم الجمعة، في مدينة تشونغتشينغ في وسط الصين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T07:35+0000
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العالم
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وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقع انفجار في منطقة وولونغ، نتج عنه وقوع أشخاص تحت الأنقاض، ولا يزال عددهم مجهولاً.تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث.يعيش أكثر من 32 مليون شخص في تشونغتشينغ، وفقًا للتعداد الوطني لعام 2020.
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العالم

دوي انفجار وسط الصين

07:35 GMT 07.01.2022
© REUTERS / Aly Songشنغهاي تشهد أطول خسوف جزئي في العالم، الصين 19 نوفمبر 2021
شنغهاي تشهد أطول خسوف جزئي في العالم، الصين 19 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Aly Song
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وقع الانفجار، اليوم الجمعة، في مدينة تشونغتشينغ في وسط الصين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقع انفجار في منطقة وولونغ، نتج عنه وقوع أشخاص تحت الأنقاض، ولا يزال عددهم مجهولاً.
تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث.
يعيش أكثر من 32 مليون شخص في تشونغتشينغ، وفقًا للتعداد الوطني لعام 2020.
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