تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220107/دوي-انفجار-وسط-الصين-1055054009.html
دوي انفجار وسط الصين
دوي انفجار وسط الصين
وقع الانفجار، اليوم الجمعة، في مدينة تشونغتشينغ في وسط الصين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T07:35+0000
2022-01-07T07:35+0000
2022-01-07T07:35+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050752045_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_b2f302e7d319260a5327603bc89d2f6e.jpg
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقع انفجار في منطقة وولونغ، نتج عنه وقوع أشخاص تحت الأنقاض، ولا يزال عددهم مجهولاً.تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث.يعيش أكثر من 32 مليون شخص في تشونغتشينغ، وفقًا للتعداد الوطني لعام 2020.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050752045_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2e8d5b19de31ca9c48bb3693e19ef40c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دوي انفجار وسط الصين
وقع الانفجار، اليوم الجمعة، في مدينة تشونغتشينغ في وسط الصين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقع انفجار في منطقة وولونغ، نتج عنه وقوع أشخاص تحت الأنقاض، ولا يزال عددهم مجهولاً.
تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث.
يعيش أكثر من 32 مليون شخص في تشونغتشينغ، وفقًا للتعداد الوطني لعام 2020.