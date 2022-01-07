رئيسة المفوضية الأوروبية: قمة بروكسل المقبلة تشهد تعميق شراكتنا مع أفريقيا
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين، أن قمة بروسكل المقبلة ستشهد تعميق الشراكة الأوروبية مع أفريقيا.
وحسب تصريحات في مرتمر صحفي لها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدت أورسولا أن تعميق الشراكة مع أفريقيا هو أحد أهداف قمة بروكسل في فبراير/ شباط المقبل.
Nous nous attellerons aussi à renforcer l'espace #Schengen, passer à la vitesse supérieure sur l'Europe de la Défense, et approfondir notre partenariat avec l'Afrique lors de notre sommet à Bruxelles en février. pic.twitter.com/vEQpq1zaQQ— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 7, 2022
وقالت: "سنعمل على تعزيز فضاء شينغن، والتحرك في الدفاع عن أوروبا، وتعميق شراكتنا مع أفريقيا في قمتنا في بروكسل في فبراير".
وأكدت المسؤولة الأوروبية أنهم يعملون على "نموذج نمو أوروبي جديد يتماشى مع الجيل القادم".
Nous travaillons sur un nouveau modèle de croissance européen, dans la droite ligne de #NextGenerationEU.⁰— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 7, 2022
Compétitif et social.
J’espère aussi que nous parviendrons à un accord rapide pendant @Europe2022FR sur la réforme historique sur le taux d’imposition minimum. pic.twitter.com/iEtfS4CbSL
وعبرت أورسولا عن أملها في أن يتم التوصل إلى اتفاق مبكر خلال قمة أوروبا المنتظرة في فبراير 2022، بخصوص الإصلاح التاريخي المتعلق بالحد الأدنى لمعدل الضريبة.
وقالت: لدينا مشاريع كبرى تنتظرنا، الأول هو المناخ"، مؤكدة اعتمادها على القمة القادمة للتحرك بسرعة وتحقيق أهداف أوروبا في 2030.
Nous avons de grands chantiers devant nous.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 7, 2022
Le premier est celui du climat.
Nous comptons sur @Europe2022FR pour avancer sur nos objectifs 2030, #Fitfor55 et une transition juste pour tous. https://t.co/AnqaqDE9JY
وقالت: "لنجعل أوروبا قوة رقمية تتشكل من خلال قواعدنا وقيمنا"، لافتة إلى أن المفوضية تقدمت "بمقترحات لتشجيع الابتكار وجلب منصات للتأثير على مسؤوليتهم الديمقراطية".