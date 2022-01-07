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https://arabic.sputniknews.com/20220107/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-قمة-بروكسل-المقبلة-تشهد-تعميق-شراكتنا-مع-أفريقيا-1055065018.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: قمة بروكسل المقبلة تشهد تعميق شراكتنا مع أفريقيا
رئيسة المفوضية الأوروبية: قمة بروكسل المقبلة تشهد تعميق شراكتنا مع أفريقيا
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين، أن قمة بروسكل المقبلة ستشهد تعميق الشراكة الأوروبية مع أفريقيا. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T13:00+0000
2022-01-07T13:00+0000
الرئيس الفرنسي
المفوضية الأوروبية
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وحسب تصريحات في مرتمر صحفي لها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدت أورسولا أن تعميق الشراكة مع أفريقيا هو أحد أهداف قمة بروكسل في فبراير/ شباط المقبل.وقالت: "سنعمل على تعزيز فضاء شينغن، والتحرك في الدفاع عن أوروبا، وتعميق شراكتنا مع أفريقيا في قمتنا في بروكسل في فبراير".وأكدت المسؤولة الأوروبية أنهم يعملون على "نموذج نمو أوروبي جديد يتماشى مع الجيل القادم".وعبرت أورسولا عن أملها في أن يتم التوصل إلى اتفاق مبكر خلال قمة أوروبا المنتظرة في فبراير 2022، بخصوص الإصلاح التاريخي المتعلق بالحد الأدنى لمعدل الضريبة.وقالت: لدينا مشاريع كبرى تنتظرنا، الأول هو المناخ"، مؤكدة اعتمادها على القمة القادمة للتحرك بسرعة وتحقيق أهداف أوروبا في 2030.وقالت: "لنجعل أوروبا قوة رقمية تتشكل من خلال قواعدنا وقيمنا"، لافتة إلى أن المفوضية تقدمت "​​بمقترحات لتشجيع الابتكار وجلب منصات للتأثير على مسؤوليتهم الديمقراطية".
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الرئيس الفرنسي, المفوضية الأوروبية

رئيسة المفوضية الأوروبية: قمة بروكسل المقبلة تشهد تعميق شراكتنا مع أفريقيا

13:00 GMT 07.01.2022
© REUTERS / POOL Newرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / POOL New
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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين، أن قمة بروسكل المقبلة ستشهد تعميق الشراكة الأوروبية مع أفريقيا.
وحسب تصريحات في مرتمر صحفي لها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدت أورسولا أن تعميق الشراكة مع أفريقيا هو أحد أهداف قمة بروكسل في فبراير/ شباط المقبل.
وقالت: "سنعمل على تعزيز فضاء شينغن، والتحرك في الدفاع عن أوروبا، وتعميق شراكتنا مع أفريقيا في قمتنا في بروكسل في فبراير".
وأكدت المسؤولة الأوروبية أنهم يعملون على "نموذج نمو أوروبي جديد يتماشى مع الجيل القادم".
وعبرت أورسولا عن أملها في أن يتم التوصل إلى اتفاق مبكر خلال قمة أوروبا المنتظرة في فبراير 2022، بخصوص الإصلاح التاريخي المتعلق بالحد الأدنى لمعدل الضريبة.
وقالت: لدينا مشاريع كبرى تنتظرنا، الأول هو المناخ"، مؤكدة اعتمادها على القمة القادمة للتحرك بسرعة وتحقيق أهداف أوروبا في 2030.
وقالت: "لنجعل أوروبا قوة رقمية تتشكل من خلال قواعدنا وقيمنا"، لافتة إلى أن المفوضية تقدمت "​​بمقترحات لتشجيع الابتكار وجلب منصات للتأثير على مسؤوليتهم الديمقراطية".
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