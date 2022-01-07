تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220107/رئيس-آبل-تقاضى-أجرا-خياليا-في-عام-2021-1400-ضعف-متوسط-راتب-الموظف-العادي-1055075124.html
رئيس "آبل" تقاضى أجرا خياليا في عام 2021... 1400 ضعف متوسط راتب الموظف العادي
رئيس "آبل" تقاضى أجرا خياليا في عام 2021... 1400 ضعف متوسط راتب الموظف العادي
حصل رئيس شركة "آبل" الأمريكية، تيم كوك، على 1400 ضعف متوسط راتب الموظف العادي، خلال العام الماضي 2021. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T16:56+0000
2022-01-07T16:56+0000
2022-01-07T16:56+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1055075057_0:0:1692:952_1920x0_80_0_0_82cffd9ebe8683c1bac7621149e15e16.jpg
وإلى جانب حصوله على جوائز الأسهم، فقد جنى كوك في العام الماضي ما يقرب من 100 مليون دولار، بحسب موقع "ذا فيرج".وقالت شركة "آبل" إنه في عام 2021، كان متوسط الأجر لموظفيها 68254 دولارا، بعد أن كان متوسط الأجر في عام 2020 هو 57783 دولارا، وكانت نسبة الأجور 256 ضعفا لراتب تيم كوك.وارتفعت إيرادات شركة "آبل" بأكثر من 30 في المئة، لتصل إلى 365.82 مليار دولار في السنة المالية 2021، مما عزز أسهمها لتتخطى 3 تريليونات دولار في رسملة السوق لفترة وجيزة هذا العام.وحصل تيم كوك الذي ظل راتبه عند 3 ملايين دولار، على 82.3 مليون دولار على شكل جوائز للأسهم، و12 مليون دولار لتحقيق أهداف "آبل"، و1.4 مليون دولار للسفر الجوي، وأقساط التأمين وغيرها.في الإجمالي، حصل كوك على 98.7 مليون دولار في عام 2021، مقارنة بـ14.8 مليون دولار في عام 2020.وتولى كوك رئاسة شركة "آبل" في أغسطس/ آب عام 2011، بعد تنحي مؤسس الشركة، ستيف جوبز، قبل أشهر من وفاته.
https://arabic.sputniknews.com/20210730/هل-حاول-إيلون-ماسك-رئاسة-شركة-آبل-رئيس-تسلا-يكشف-حقيقة-محادثته-العنيفة-مع-تيم-كوك-1049709827.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1055075057_0:0:1504:1128_1920x0_80_0_0_62fe9f948a74f10bfcd3010f58d19232.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
رئيس "آبل" تقاضى أجرا خياليا في عام 2021... 1400 ضعف متوسط راتب الموظف العادي
حصل رئيس شركة "آبل" الأمريكية، تيم كوك، على 1400 ضعف متوسط راتب الموظف العادي، خلال العام الماضي 2021.
وإلى جانب حصوله على جوائز الأسهم، فقد جنى كوك في العام الماضي ما يقرب من 100 مليون دولار، بحسب
موقع "ذا فيرج"
.
وقالت شركة "آبل" إنه في عام 2021، كان متوسط الأجر لموظفيها 68254 دولارا، بعد أن كان متوسط الأجر في عام 2020 هو 57783 دولارا، وكانت نسبة الأجور 256 ضعفا لراتب تيم كوك.
وارتفعت إيرادات شركة "آبل" بأكثر من 30 في المئة، لتصل إلى 365.82 مليار دولار في السنة المالية 2021، مما عزز أسهمها لتتخطى 3 تريليونات دولار في رسملة السوق لفترة وجيزة هذا العام.
وحصل تيم كوك الذي ظل راتبه عند 3 ملايين دولار، على 82.3 مليون دولار على شكل جوائز للأسهم، و12 مليون دولار لتحقيق أهداف "آبل"، و1.4 مليون دولار للسفر الجوي، وأقساط التأمين وغيرها.
في الإجمالي، حصل كوك على 98.7 مليون دولار في عام 2021، مقارنة بـ14.8 مليون دولار في عام 2020.
وتولى كوك رئاسة شركة "آبل" في أغسطس/ آب عام 2011، بعد تنحي مؤسس الشركة، ستيف جوبز، قبل أشهر من وفاته.