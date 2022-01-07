رئيس كازاخستان يتعهد بالقضاء على العصابات الإرهابية ويشكر بوتين على المساعدة
رئيس كازاخستان يتعهد بالقضاء على العصابات الإرهابية ويشكر بوتين على المساعدة
أعرب توكاييف عن امتنانه لقادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على الدعم الذي تقدمه لكازاخستان، قائلا: "أتوجه بعبارات امتنان خاصة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد استجاب بسرعة لطلبي للمساعدة".يقول الخبير في الشأن الروسي فايز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:وأشار حوالة إلى أن الهدف من ذلك هو زعزعة أمن واستقرار كازاخستان من أجل تقسيمها والهيمنة والسيطرة عليها، وإشغال روسيا الاتحادية بهذه الأحداث، التي تعتبر أيضا هذه الجمهورية الأسيوية كامتداد للأمن القومي الروسي، نظرا للحدود الشاسعة التي تربط البلدين حوالي 7500 كلم، والتي من الصعوبة للغاية أن يقوم أي طرف بالسيطرة عليها بشكل تام إن حدثت الفوضى والتفلت في البلاد، مما تشكل خطورة كبيرة على أمن المنطقة بأكملها.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
أوعز الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، في كلمة اليوم الجمعة، بإطلاق النار على الإرهابيين دون تحذير، كما أعلن أن بلاده تتعامل مع عصابات أجنبية، وأن 20 ألف إرهابي شاركوا في الهجوم على ألما آتا، وأضاف: "يجب القضاء على العصابات، وهذا ما سيتم فعله في أقرب وقت".
أعرب توكاييف عن امتنانه لقادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على الدعم الذي تقدمه لكازاخستان، قائلا: "أتوجه بعبارات امتنان خاصة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد استجاب بسرعة لطلبي للمساعدة".
يقول الخبير في الشأن الروسي فايز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:
"من الواضح أن هناك تحضيرا مسبقا، للأحداث في كازاخستان، بزج المسلحين المرتزقة الأجانب فيها، وطبعا تنفيذ نفس السيناريو الذي حدث في سوريا، بأن يحصلوا على الأسلحة من قطع الجيش الكازاخي، أو يتم الحصول على الأسلحة المهربة عبر الحدود".
وأشار حوالة إلى أن الهدف من ذلك هو زعزعة أمن واستقرار كازاخستان من أجل تقسيمها والهيمنة والسيطرة عليها، وإشغال روسيا الاتحادية بهذه الأحداث، التي تعتبر أيضا هذه الجمهورية الأسيوية كامتداد للأمن القومي الروسي، نظرا للحدود الشاسعة التي تربط البلدين حوالي 7500 كلم، والتي من الصعوبة للغاية أن يقوم أي طرف بالسيطرة عليها بشكل تام إن حدثت الفوضى والتفلت في البلاد، مما تشكل خطورة كبيرة على أمن المنطقة بأكملها.