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رئيس كازاخستان يشكر رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على دعمهم للجمهورية
رئيس كازاخستان يشكر رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على دعمهم للجمهورية
شكر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على دعمهم للبلاد. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T09:28+0000
2022-01-07T09:28+0000
العالم
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وقال في خطاب على قناة "خبر 24" التلفزيونية: "أود أن أعرب عن خالص امتناني لرئيس وزراء أرمينيا، الذي يترأس منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك لرؤساء بيلاروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان... كما أعرب عن امتناني لرئيس جمهورية الصين الشعبية، ورؤساء أوزبكستان وتركيا ورؤساء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على كلمات التأييد".وجّه توكاييف كلمات شكر خاصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.بدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.في صباح يوم 5 يناير، أقال الرئيس قاسم جومارت توكاييف الحكومة وترأس مجلس أمن الجمهورية. قرر مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان فيما يتعلق بنداء توكاييف. وسيتم إرسال القوات لفترة محدودة من أجل استقرار الأوضاع في البلاد وتطبيعها.
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العالم

رئيس كازاخستان يشكر رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على دعمهم للجمهورية

09:28 GMT 07.01.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / الذهاب إلى بنك الصوررئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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شكر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على دعمهم للبلاد.
وقال في خطاب على قناة "خبر 24" التلفزيونية: "أود أن أعرب عن خالص امتناني لرئيس وزراء أرمينيا، الذي يترأس منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك لرؤساء بيلاروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان... كما أعرب عن امتناني لرئيس جمهورية الصين الشعبية، ورؤساء أوزبكستان وتركيا ورؤساء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على كلمات التأييد".
وجّه توكاييف كلمات شكر خاصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.
في صباح يوم 5 يناير، أقال الرئيس قاسم جومارت توكاييف الحكومة وترأس مجلس أمن الجمهورية. قرر مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان فيما يتعلق بنداء توكاييف. وسيتم إرسال القوات لفترة محدودة من أجل استقرار الأوضاع في البلاد وتطبيعها.
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