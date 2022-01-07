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https://arabic.sputniknews.com/20220107/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يؤكد-ضرورة-إجراء-مصالحة-وطنية-بعد-الصراع-مع-جبهة-تيغراي-1055062356.html
رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد ضرورة إجراء "مصالحة وطنية" بعد الصراع مع جبهة تيغراي
رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد ضرورة إجراء "مصالحة وطنية" بعد الصراع مع جبهة تيغراي
شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على ضرورة إجراء مصالحة وطنية من أجل "وضع حد للانتهاكات" التي شهدتها البلاد، حتى تمضي نحو "مستقبل مشرق". 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T11:45+0000
2022-01-07T11:45+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
آبي أحمد
العمليات العسكرية في تيغراي
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وأوضح أحمد في رسالة تهنئة بعيد الميلاد، اليوم الجمعة: "نحن بحاجة إلى مصالحة وطنية في هذا الوقت لوضع حد للانتهاكات التي حدثت في بلدنا لأسباب مختلفة، بما في ذلك الصراع الذي دام عامًا واحدًا في أعقاب هجوم يونيو على قوات دفاعنا من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية".وأشار آبي إلى إن "أعداء إثيوبيا يقاتلون منذ سنوات لتقويض آمالها في أن تولد من جديد، وكانوا يعمدون إلى خلق النزاعات، ويشردون الناس، ويعذبون ويقتلون الأبرياء، صغارا وكبارا.وأعلنت الأمم المتحدة أن الوضع شمالي إثيوبيا، لا يزال "متفجرا" ولا يمكن التنبؤ بتداعياته، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني هناك مستمر في التدهور، وذلك بعد توقف القتال وانسحاب مقاتلي جبهة تيغراي الذين كانوا يزحفن باتجاه العاصمة، في مقابل إعلان القوات الإثيوبية انتصارها.وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" في مؤتمر صحفي عقده في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: "حذر زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني من أن الوضع في الجزء الشمالي من إثيوبيا ما زال متفجرا وغير قابل للتنبؤ بتداعياته".وكان وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين أعلن أن بلاده بصدد إجراء حوار وطني شامل، يفضي إلى وضع حل دائم للصراع الداخلي، لا سيما حول مادة في الدستور تتعلق بالاستفتاء حول الانفصال.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/إثيوبيا-تعلن-عن-حوار-وطني-يشمل-استفتاء-حول-الانفصال-وتحدد-موقف-تيغراي-1054517234.html
https://arabic.sputniknews.com/20211231/إثيوبيا-الأمم-المتحدة-تعلن-عن-أكبر-حصيلة-للقتلى-المدنيين-إثر-غارات-على-تيغراي-1054793497.html
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العالم, أخبار إثيوبيا, آبي أحمد, العمليات العسكرية في تيغراي

رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد ضرورة إجراء "مصالحة وطنية" بعد الصراع مع جبهة تيغراي

11:45 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / MICHAEL TEWELDEرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / MICHAEL TEWELDE
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شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على ضرورة إجراء مصالحة وطنية من أجل "وضع حد للانتهاكات" التي شهدتها البلاد، حتى تمضي نحو "مستقبل مشرق".
وأوضح أحمد في رسالة تهنئة بعيد الميلاد، اليوم الجمعة: "نحن بحاجة إلى مصالحة وطنية في هذا الوقت لوضع حد للانتهاكات التي حدثت في بلدنا لأسباب مختلفة، بما في ذلك الصراع الذي دام عامًا واحدًا في أعقاب هجوم يونيو على قوات دفاعنا من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية".
مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
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وأضاف: "إذا تمكنّا جميعًا من بذل قصارى جهدنا في هذا الوقت الحرج، فسيكون مستقبل إثيوبيا بلا شك مشرقًا، وستقف إثيوبيا على صخرة كدولة لا تقهر".

وأشار آبي إلى إن "أعداء إثيوبيا يقاتلون منذ سنوات لتقويض آمالها في أن تولد من جديد، وكانوا يعمدون إلى خلق النزاعات، ويشردون الناس، ويعذبون ويقتلون الأبرياء، صغارا وكبارا.
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وقال: "يجب أن نعمل بجد لانتشال بلادنا من الفقر وتحرير شعبنا من دائرة الفقر ووضع إثيوبيا على طريق الازدهار وجعلها مكتفية ذاتيا في كل شيء"، مشددا على أن الوقت الحاضر هو وقت مهم في تاريخ الأجيال القادمة.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الوضع شمالي إثيوبيا، لا يزال "متفجرا" ولا يمكن التنبؤ بتداعياته، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني هناك مستمر في التدهور، وذلك بعد توقف القتال وانسحاب مقاتلي جبهة تيغراي الذين كانوا يزحفن باتجاه العاصمة، في مقابل إعلان القوات الإثيوبية انتصارها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" في مؤتمر صحفي عقده في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: "حذر زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني من أن الوضع في الجزء الشمالي من إثيوبيا ما زال متفجرا وغير قابل للتنبؤ بتداعياته".
وكان وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين أعلن أن بلاده بصدد إجراء حوار وطني شامل، يفضي إلى وضع حل دائم للصراع الداخلي، لا سيما حول مادة في الدستور تتعلق بالاستفتاء حول الانفصال.
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