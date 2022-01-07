https://arabic.sputniknews.com/20220107/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يؤكد-ضرورة-إجراء-مصالحة-وطنية-بعد-الصراع-مع-جبهة-تيغراي-1055062356.html

رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد ضرورة إجراء "مصالحة وطنية" بعد الصراع مع جبهة تيغراي

رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد ضرورة إجراء "مصالحة وطنية" بعد الصراع مع جبهة تيغراي

شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على ضرورة إجراء مصالحة وطنية من أجل "وضع حد للانتهاكات" التي شهدتها البلاد، حتى تمضي نحو "مستقبل مشرق". 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T11:45+0000

2022-01-07T11:45+0000

2022-01-07T11:45+0000

العالم

أخبار إثيوبيا

آبي أحمد

العمليات العسكرية في تيغراي

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وأوضح أحمد في رسالة تهنئة بعيد الميلاد، اليوم الجمعة: "نحن بحاجة إلى مصالحة وطنية في هذا الوقت لوضع حد للانتهاكات التي حدثت في بلدنا لأسباب مختلفة، بما في ذلك الصراع الذي دام عامًا واحدًا في أعقاب هجوم يونيو على قوات دفاعنا من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية".وأشار آبي إلى إن "أعداء إثيوبيا يقاتلون منذ سنوات لتقويض آمالها في أن تولد من جديد، وكانوا يعمدون إلى خلق النزاعات، ويشردون الناس، ويعذبون ويقتلون الأبرياء، صغارا وكبارا.وأعلنت الأمم المتحدة أن الوضع شمالي إثيوبيا، لا يزال "متفجرا" ولا يمكن التنبؤ بتداعياته، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني هناك مستمر في التدهور، وذلك بعد توقف القتال وانسحاب مقاتلي جبهة تيغراي الذين كانوا يزحفن باتجاه العاصمة، في مقابل إعلان القوات الإثيوبية انتصارها.وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" في مؤتمر صحفي عقده في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: "حذر زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني من أن الوضع في الجزء الشمالي من إثيوبيا ما زال متفجرا وغير قابل للتنبؤ بتداعياته".وكان وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين أعلن أن بلاده بصدد إجراء حوار وطني شامل، يفضي إلى وضع حل دائم للصراع الداخلي، لا سيما حول مادة في الدستور تتعلق بالاستفتاء حول الانفصال.

https://arabic.sputniknews.com/20211224/إثيوبيا-تعلن-عن-حوار-وطني-يشمل-استفتاء-حول-الانفصال-وتحدد-موقف-تيغراي-1054517234.html

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العالم, أخبار إثيوبيا, آبي أحمد, العمليات العسكرية في تيغراي