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زوجان من نفس الجنس يخسران قضية في كوريا الجنوبية
زوجان من نفس الجنس يخسران قضية في كوريا الجنوبية
أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما ضد زوجين من نفس الجنس يطالبان بنفس تغطية التأمين الصحي الزوجي مثل الأزواج من جنسين مختلفين. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T08:47+0000
2022-01-07T08:47+0000
مجتمع
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ووفقا لوكالة "يونهاب"، فإن محكمة سيئول الإدارية أكدت في الحكم أن "الاتحاد بين رجل وامرأة لا يزال يُفهم على أنه العنصر الأساسي للزواج على أساس القانون المدني القائم والسوابق القضائية للمحكمة العليا والمحكمة الدستورية"، مشيرة إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لتوسيع مفهوم الزواج ليشمل الزواج بين المثليين.وأكدت المحكمة أن خدمة التأمين الصحي الوطنية لم تنتهك مبدأ المساواة بموجب الدستور، مضيفة أن الاتحاد بين رجل ومرأة والاتحاد بين المثليين "لا يمكن اعتبارهما متساويين بشكل أساسي".في فبراير/شباط من العام الماضي، رفع سو سونغ-أوك دعوى قضائية إدارية ضد خدمة التأمين الصحي الوطنية (NHIS) بعد أن ألغت الوكالة تغطية سو بموجب برنامج التأمين الخاص بصاحب عمل شريكه الذكر.
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مجتمع

زوجان من نفس الجنس يخسران قضية في كوريا الجنوبية

08:47 GMT 07.01.2022
© Fotolia / WavebreakMediaMicroمحكمة
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Fotolia / WavebreakMediaMicro
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أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما ضد زوجين من نفس الجنس يطالبان بنفس تغطية التأمين الصحي الزوجي مثل الأزواج من جنسين مختلفين.
ووفقا لوكالة "يونهاب"، فإن محكمة سيئول الإدارية أكدت في الحكم أن "الاتحاد بين رجل وامرأة لا يزال يُفهم على أنه العنصر الأساسي للزواج على أساس القانون المدني القائم والسوابق القضائية للمحكمة العليا والمحكمة الدستورية"، مشيرة إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لتوسيع مفهوم الزواج ليشمل الزواج بين المثليين.
وأكدت المحكمة أن خدمة التأمين الصحي الوطنية لم تنتهك مبدأ المساواة بموجب الدستور، مضيفة أن الاتحاد بين رجل ومرأة والاتحاد بين المثليين "لا يمكن اعتبارهما متساويين بشكل أساسي".

وأشارت المحكمة إلى أن الزواج في كوريا الجنوبية لا يزال يعتبر اتحادا بين رجل وامرأة.

في فبراير/شباط من العام الماضي، رفع سو سونغ-أوك دعوى قضائية إدارية ضد خدمة التأمين الصحي الوطنية (NHIS) بعد أن ألغت الوكالة تغطية سو بموجب برنامج التأمين الخاص بصاحب عمل شريكه الذكر.
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