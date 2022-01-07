سفارة السعودية في واشنطن تغلق أبوابها... وتنبيه للمواطنين في 3 ولايات

وقالت السفارة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إنها أغلقت أبوابها بسبب الأحوال الجوية.ووجهت سفارة الممكلة في واشنطن، تنبيها للمواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند بالحيطة والحذر.وقالت إنها تود التنويه بأنها ستكون مغلقة اليوم، نظرًا للأحوال الجوية، ويستأنف العمل يوم الاثنين المقبل.وحذرت السفارة المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند، من الأحوال الجوية، ودعتهم اتباع تعليمات السلطات المحلية، وفي حال الطوارئ الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة الإلكتروني.
أعلنت سفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، إغلاق أبوابها، ووجهت تنبيها للمواطنين في 3 ولايات.
وقالت السفارة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إنها أغلقت أبوابها بسبب الأحوال الجوية.
نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة غدا الجمعة ٧/١/٢٠٢٢ نظرا للأحوال الجوية،ويستأنف العمل الاثنين ١٠/١/٢٠٢٢ ندعو المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند بتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية، وفي حال الطوارئ الاتصال على الارقام المذكورة في موقع السفارة.