سماع دوي انفجارات في باحة إحدى مناطق مدينة ألما آتا

وقال مراسل "سبوتنيك": "لم أرَ الانفجارات، بل سمعتها فقط. بدأ الناس يركضون في الفناء. أغلقت الستائر وابتعدت عن النافذة واطفأت النور".وبحسب المراسل، وقع نحو ثلاثة انفجارات، ظهرت بعدها رائحة كيميائية نفاذة في الهواء.في غضون ذلك، يستمر تمشيط ساحة الجمهورية في ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، من المسلحين حيث تسمع طلقات نارية في بعض الأحيان.وقال مراسل "سبوتنيك" في بيان: "في منطقة ميدان الجمهورية، تتواصل أعمال التطهير ضد المسلحين. وتسمع أصوات طلقات فردية هناك في بعض الأحيان".وبحسب المراسل، فإن "الوضع في وسط المدينة هادئ للغاية".وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
وبحسب المراسل، فإن "الوضع في وسط المدينة هادئ للغاية".
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.