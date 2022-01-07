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سماع دوي انفجارات في باحة إحدى مناطق مدينة ألما آتا
سماع دوي انفجارات في باحة إحدى مناطق مدينة ألما آتا
أفادت وسائل إعلام كازاخستانية بسماع دوي انفجارات في باحة إحدى مناطق مدينة ألما آتا. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T14:56+0000
2022-01-07T15:37+0000
العالم
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وقال مراسل "سبوتنيك": "لم أرَ الانفجارات، بل سمعتها فقط. بدأ الناس يركضون في الفناء. أغلقت الستائر وابتعدت عن النافذة واطفأت النور".وبحسب المراسل، وقع نحو ثلاثة انفجارات، ظهرت بعدها رائحة كيميائية نفاذة في الهواء.في غضون ذلك، يستمر تمشيط ساحة الجمهورية في ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، من المسلحين حيث تسمع طلقات نارية في بعض الأحيان.وقال مراسل "سبوتنيك" في بيان: "في منطقة ميدان الجمهورية، تتواصل أعمال التطهير ضد المسلحين. وتسمع أصوات طلقات فردية هناك في بعض الأحيان".وبحسب المراسل، فإن "الوضع في وسط المدينة هادئ للغاية".وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
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العالم

سماع دوي انفجارات في باحة إحدى مناطق مدينة ألما آتا

14:56 GMT 07.01.2022 (تم التحديث: 15:37 GMT 07.01.2022)
© zakon.kzالمتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار
المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© zakon.kz
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أفادت وسائل إعلام كازاخستانية بسماع دوي انفجارات في باحة إحدى مناطق مدينة ألما آتا.
وقال مراسل "سبوتنيك": "لم أرَ الانفجارات، بل سمعتها فقط. بدأ الناس يركضون في الفناء. أغلقت الستائر وابتعدت عن النافذة واطفأت النور".
وبحسب المراسل، وقع نحو ثلاثة انفجارات، ظهرت بعدها رائحة كيميائية نفاذة في الهواء.
في غضون ذلك، يستمر تمشيط ساحة الجمهورية في ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، من المسلحين حيث تسمع طلقات نارية في بعض الأحيان.
وقال مراسل "سبوتنيك" في بيان: "في منطقة ميدان الجمهورية، تتواصل أعمال التطهير ضد المسلحين. وتسمع أصوات طلقات فردية هناك في بعض الأحيان".
المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
بدء تطهير ساحة الجمهورية في ألما آتا
أمس, 13:31 GMT
وبحسب المراسل، فإن "الوضع في وسط المدينة هادئ للغاية".
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
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