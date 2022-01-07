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سويسرا تحظر على جيشها استخدام "واتسآب" وغيره من تطبيقات المراسلة المشفرة
سويسرا تحظر على جيشها استخدام "واتسآب" وغيره من تطبيقات المراسلة المشفرة
حظر الجيش السويسري استخدام تطبيقات "واتسآب" و"تلغرام" و"سيغنال" وغيرها من خدمات المراسلة ‏الأجنبية المشفرة بين أفرادها. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T19:40+0000
2022-01-07T19:40+0000
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في المقابل، منح الجيش السويسري الموافقة على استخدام تطبيق المراسلة السويسري المنشأ "ثريما" كبديل للتطبيقات الأخرى، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وجاء الإعلان في صورة خطاب تم إرساله إلى كبار أركان الجيش خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي لفت إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية بناء على قدرة السلطات الأمريكية على الوصول إلى البيانات.وبحسب ما ورد، فقد قالت الرسالة الأصلية لقادة الجيش السويسري إنه "لن يتم التصريح بأي خدمة مراسلة أخرى"، على الرغم من أن المتحدث الرسمي للجيش قال في تصريحات لـ"أسوشيتد برس" إنها مجرد "توصية".ويبدو أن الشاغل الرئيسي للجيش السويسري هو قدرة السلطات في واشنطن على الوصول إلى البيانات المخزنة من قبل الشركات التي تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية، كما هو موضح في قانون "كلاود"، والذي يلزم مزودي الخدمة الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية بالامتثال لأوامر البحث، بغض النظر عن مكان وجود الخوادم.ولكن باعتبار أن "ثريما" شركة سويسرية ليس لديها خوادم مستضافة في أمريكا، فإنها لن تكون ملزمة بالاستجابة لأوامر التفتيش الخاصة بالولاية القضائية الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/ميتا-تتصدى-لحملة-احتيالية-واسعة-النطاق-باسم-فيسبوك-وواتسآب-وإنستغرام-1054407512.html
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العالم

سويسرا تحظر على جيشها استخدام "واتسآب" وغيره من تطبيقات المراسلة المشفرة

19:40 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINIالجيش السويسري
الجيش السويسري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
الجيش السويسري
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
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حظر الجيش السويسري استخدام تطبيقات "واتسآب" و"تلغرام" و"سيغنال" وغيرها من خدمات المراسلة ‏الأجنبية المشفرة بين أفرادها.
في المقابل، منح الجيش السويسري الموافقة على استخدام تطبيق المراسلة السويسري المنشأ "ثريما" كبديل للتطبيقات الأخرى، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وجاء الإعلان في صورة خطاب تم إرساله إلى كبار أركان الجيش خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي لفت إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية بناء على قدرة السلطات الأمريكية على الوصول إلى البيانات.
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وبحسب ما ورد، فقد قالت الرسالة الأصلية لقادة الجيش السويسري إنه "لن يتم التصريح بأي خدمة مراسلة أخرى"، على الرغم من أن المتحدث الرسمي للجيش قال في تصريحات لـ"أسوشيتد برس" إنها مجرد "توصية".
ويبدو أن الشاغل الرئيسي للجيش السويسري هو قدرة السلطات في واشنطن على الوصول إلى البيانات المخزنة من قبل الشركات التي تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية، كما هو موضح في قانون "كلاود"، والذي يلزم مزودي الخدمة الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية بالامتثال لأوامر البحث، بغض النظر عن مكان وجود الخوادم.
ولكن باعتبار أن "ثريما" شركة سويسرية ليس لديها خوادم مستضافة في أمريكا، فإنها لن تكون ملزمة بالاستجابة لأوامر التفتيش الخاصة بالولاية القضائية الأمريكية.
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