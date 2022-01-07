سويسرا تحظر على جيشها استخدام "واتسآب" وغيره من تطبيقات المراسلة المشفرة

في المقابل، منح الجيش السويسري الموافقة على استخدام تطبيق المراسلة السويسري المنشأ "ثريما" كبديل للتطبيقات الأخرى، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وجاء الإعلان في صورة خطاب تم إرساله إلى كبار أركان الجيش خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي لفت إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية بناء على قدرة السلطات الأمريكية على الوصول إلى البيانات.وبحسب ما ورد، فقد قالت الرسالة الأصلية لقادة الجيش السويسري إنه "لن يتم التصريح بأي خدمة مراسلة أخرى"، على الرغم من أن المتحدث الرسمي للجيش قال في تصريحات لـ"أسوشيتد برس" إنها مجرد "توصية".ويبدو أن الشاغل الرئيسي للجيش السويسري هو قدرة السلطات في واشنطن على الوصول إلى البيانات المخزنة من قبل الشركات التي تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية، كما هو موضح في قانون "كلاود"، والذي يلزم مزودي الخدمة الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية بالامتثال لأوامر البحث، بغض النظر عن مكان وجود الخوادم.ولكن باعتبار أن "ثريما" شركة سويسرية ليس لديها خوادم مستضافة في أمريكا، فإنها لن تكون ملزمة بالاستجابة لأوامر التفتيش الخاصة بالولاية القضائية الأمريكية.
ويبدو أن الشاغل الرئيسي للجيش السويسري هو قدرة السلطات في واشنطن على الوصول إلى البيانات المخزنة من قبل الشركات التي تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية، كما هو موضح في قانون "كلاود"، والذي يلزم مزودي الخدمة الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية بالامتثال لأوامر البحث، بغض النظر عن مكان وجود الخوادم.
ولكن باعتبار أن "ثريما" شركة سويسرية ليس لديها خوادم مستضافة في أمريكا، فإنها لن تكون ملزمة بالاستجابة لأوامر التفتيش الخاصة بالولاية القضائية الأمريكية.