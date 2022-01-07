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صحيفة تتحدث عن تصادم غواصة روسية وسفينة بريطانية
صحيفة تتحدث عن تصادم غواصة روسية وسفينة بريطانية
ضربت غواصة تابعة للبحرية الروسية كابل سونار لفرقاطة نورثمبرلاند التابعة للبحرية البريطانية على بعد 200 ميل شمال اسكتلندا في عام 2020، حسب ذا صن نقلاً عن مصدر. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T04:30+0000
2022-01-07T04:30+0000
رصد عسكري
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يشار إلى أن الفرقاطة البريطانية تعرضت لأضرار خلال مهمة تعقب موقع الغواصة الروسية، ثم عادت إلى الميناء لإصلاح السونار.قال المصدر: "لقد تضرر بشكل كبير وغير صالح للاستعمال".وبحسب المنشور ، يجد القائد السابق للفرقاطة توم شارب صعوبة في الإجابة على سؤال ما إذا كان التصادم عرضيًا أم مخططًا له.بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن هناك احتمالًا كبيرًا لحدوث أضرار في الغواصة الروسية.وبحسب الصحيفة، كان هذا هو الحادث الأول من نوعه بين سفن روسيا وبريطانيا منذ نهاية الحرب الباردة.
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رصد عسكري

صحيفة تتحدث عن تصادم غواصة روسية وسفينة بريطانية

04:30 GMT 07.01.2022
© Sputnik . Pavel lvov / الذهاب إلى بنك الصوروصول غواصة "كنياز فلاديمير" من فئة "بوري" إلى القاعدة الرئيسية للقوات البحرية الروسية في شمال روسيا "غادجييفو"
وصول غواصة كنياز فلاديمير من فئة بوري إلى القاعدة الرئيسية للقوات البحرية الروسية في شمال روسيا غادجييفو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Sputnik . Pavel lvov
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ضربت غواصة تابعة للبحرية الروسية كابل سونار لفرقاطة نورثمبرلاند التابعة للبحرية البريطانية على بعد 200 ميل شمال اسكتلندا في عام 2020، حسب ذا صن نقلاً عن مصدر.
يشار إلى أن الفرقاطة البريطانية تعرضت لأضرار خلال مهمة تعقب موقع الغواصة الروسية، ثم عادت إلى الميناء لإصلاح السونار.
قال المصدر: "لقد تضرر بشكل كبير وغير صالح للاستعمال".
وبحسب المنشور ، يجد القائد السابق للفرقاطة توم شارب صعوبة في الإجابة على سؤال ما إذا كان التصادم عرضيًا أم مخططًا له.
بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن هناك احتمالًا كبيرًا لحدوث أضرار في الغواصة الروسية.
وبحسب الصحيفة، كان هذا هو الحادث الأول من نوعه بين سفن روسيا وبريطانيا منذ نهاية الحرب الباردة.
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