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https://arabic.sputniknews.com/20220107/صحيفة-تتحدث-عن-تصادم-غواصة-روسية-وسفينة-بريطانية-1055051218.html
صحيفة تتحدث عن تصادم غواصة روسية وسفينة بريطانية
صحيفة تتحدث عن تصادم غواصة روسية وسفينة بريطانية
ضربت غواصة تابعة للبحرية الروسية كابل سونار لفرقاطة نورثمبرلاند التابعة للبحرية البريطانية على بعد 200 ميل شمال اسكتلندا في عام 2020، حسب ذا صن نقلاً عن مصدر. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T04:30+0000
2022-01-07T04:30+0000
2022-01-07T04:30+0000
رصد عسكري
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يشار إلى أن الفرقاطة البريطانية تعرضت لأضرار خلال مهمة تعقب موقع الغواصة الروسية، ثم عادت إلى الميناء لإصلاح السونار.قال المصدر: "لقد تضرر بشكل كبير وغير صالح للاستعمال".وبحسب المنشور ، يجد القائد السابق للفرقاطة توم شارب صعوبة في الإجابة على سؤال ما إذا كان التصادم عرضيًا أم مخططًا له.بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن هناك احتمالًا كبيرًا لحدوث أضرار في الغواصة الروسية.وبحسب الصحيفة، كان هذا هو الحادث الأول من نوعه بين سفن روسيا وبريطانيا منذ نهاية الحرب الباردة.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صحيفة تتحدث عن تصادم غواصة روسية وسفينة بريطانية
ضربت غواصة تابعة للبحرية الروسية كابل سونار لفرقاطة نورثمبرلاند التابعة للبحرية البريطانية على بعد 200 ميل شمال اسكتلندا في عام 2020، حسب ذا صن نقلاً عن مصدر.
يشار إلى أن الفرقاطة البريطانية تعرضت لأضرار خلال مهمة تعقب موقع الغواصة الروسية، ثم عادت إلى الميناء لإصلاح السونار.
قال المصدر: "لقد تضرر بشكل كبير وغير صالح للاستعمال".
وبحسب المنشور ، يجد القائد السابق للفرقاطة توم شارب صعوبة في الإجابة على سؤال ما إذا كان التصادم عرضيًا أم مخططًا له.
بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن هناك احتمالًا كبيرًا لحدوث
أضرار في الغواصة الروسية
.
وبحسب الصحيفة، كان هذا هو الحادث الأول من نوعه بين سفن روسيا وبريطانيا منذ نهاية الحرب الباردة.