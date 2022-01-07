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صحيفة عبرية تكشف عن خطر يواجه إسرائيل... ليس إيران
صحيفة عبرية تكشف عن خطر يواجه إسرائيل... ليس إيران
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، النقاب عن تراجع كبير في ثقة المجتمع الإسرائيلي بالجيش ومؤسسات الدولة. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T13:21+0000
2022-01-07T13:21+0000
إسرائيل
عالم
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ونشرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن البيانات التي نشرها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، تشير إلى تراجع واضح في ثقة المجتمع الإسرائيلي بمؤسساته وهيئاته الحكومية والرسمية، خاصة الجيش، وهو ما يعد مصدر قلق كبير لدى القيادات السياسية والعسكرية.وأكدت الصحيفة أن البيانات المذكورة في بيان المعهد الإسرائيلي توضح أن هناك مؤشرات سلبية من قبل المجتمع الإسرائيلي تجاه الجيش، وهي الأكبر منذ 13 عاما مضت، حيث أكدت النسبة أن ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي بلغت 78% في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بنسبة 90% في شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي.ونقلت الصحيفة على لسان ران كوخاف، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن ثقة الجمهور عنصر مهم في تحقيق مهمة الجيش، كما أنها عنصر مهم للغاية في الأمن القومي الإسرائيلي.ومن جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أن تراجع ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة هو أمر "مقلق للغاية" ويشكل علامة تحذير للمجتمع الإسرائيلي بأسره.وأوضحت الصحيفة أن هذه البيانات والإحصاءات تشير إلى خطر يفوق الخطر الإيراني وخطر الصواريخ، خاصة وأن الحديث يتعلق بتراجع لم يسبق له مثيل، خاصة بين فئة الشباب في إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/قناة-عبرية-تكشف-عن-سلاح-فلسطيني-جديد-تمكن-من-تركيع-إسرائيل-1055061313.html
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إسرائيل, عالم

صحيفة عبرية تكشف عن خطر يواجه إسرائيل... ليس إيران

13:21 GMT 07.01.2022
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© flickr.com / Izhar Laufer
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، النقاب عن تراجع كبير في ثقة المجتمع الإسرائيلي بالجيش ومؤسسات الدولة.
ونشرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن البيانات التي نشرها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، تشير إلى تراجع واضح في ثقة المجتمع الإسرائيلي بمؤسساته وهيئاته الحكومية والرسمية، خاصة الجيش، وهو ما يعد مصدر قلق كبير لدى القيادات السياسية والعسكرية.
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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11:18 GMT
وأكدت الصحيفة أن البيانات المذكورة في بيان المعهد الإسرائيلي توضح أن هناك مؤشرات سلبية من قبل المجتمع الإسرائيلي تجاه الجيش، وهي الأكبر منذ 13 عاما مضت، حيث أكدت النسبة أن ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي بلغت 78% في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بنسبة 90% في شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي.
ونقلت الصحيفة على لسان ران كوخاف، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن ثقة الجمهور عنصر مهم في تحقيق مهمة الجيش، كما أنها عنصر مهم للغاية في الأمن القومي الإسرائيلي.
ومن جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أن تراجع ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة هو أمر "مقلق للغاية" ويشكل علامة تحذير للمجتمع الإسرائيلي بأسره.
وأوضحت الصحيفة أن هذه البيانات والإحصاءات تشير إلى خطر يفوق الخطر الإيراني وخطر الصواريخ، خاصة وأن الحديث يتعلق بتراجع لم يسبق له مثيل، خاصة بين فئة الشباب في إسرائيل.
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