صحيفة: محرز وتايلور عقدا قرانهما سرا في دبي نهاية العام

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، التي تهتم بأخبار النجوم في المملكة، أن محرز وتايلور أقاما حفلا للزواج بعيدا عن الأعين وارتديا ملابس عرس بيضاء، كما ردد الزوجان كلمة "القبول"، التي تعني "أقبل"، ثلاث مرات والتي تعني عقد القران رسميا على الطريقة الإسلامية.وظهر محرز في أحد المقاطع التي نشرتها خطيبته عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام، يركب سيارة صغيرة، داخل أحد المولات التجارية في مدينة دبي الإماراتية.وأثار غياب قائد المنتخب الوطني رياض محرز عن مباراة غانا الودية، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل نشطاء عن عدم مشاركته في الوقت الذي نشرت خطيبته تايلور وارد فيديوهات معه في أحد المولات التجارية الراقية في دبي.وبحسب ما أفادت تقارير رياضية، فلم يظهر أي أثر لمحرز في ملعب المدينة التعليمية في قطر ولا في دكة الاحتياط، ولا حتى برفقة زملائه في الفندق.
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الدولي الجزائري ونجم مانشيستر سيتي، رياض محرز وخطيبته تايلور وارد، عقدا قرانهما سرا نهاية العام 2021، وفق الشريعة الإسلامية.
وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، التي تهتم بأخبار النجوم في المملكة، أن محرز وتايلور أقاما حفلا للزواج بعيدا عن الأعين وارتديا ملابس عرس بيضاء، كما ردد الزوجان كلمة "القبول"، التي تعني "أقبل"، ثلاث مرات والتي تعني عقد القران رسميا على الطريقة الإسلامية.
وظهر محرز في أحد المقاطع التي نشرتها خطيبته عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام، يركب سيارة صغيرة، داخل أحد المولات التجارية في مدينة دبي الإماراتية.
وأثار غياب قائد المنتخب الوطني رياض محرز عن مباراة غانا الودية، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل نشطاء عن عدم مشاركته في الوقت الذي نشرت خطيبته تايلور وارد فيديوهات معه في أحد المولات التجارية الراقية في دبي.