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https://arabic.sputniknews.com/20220107/صندوق-النقد-الدولي-يكشف-اعتزام-الأردن-رفع-الدعم-عن-أسعار-الكهرباء-1055056206.html
صندوق النقد الدولي يكشف اعتزام الأردن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء
صندوق النقد الدولي يكشف اعتزام الأردن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء
كشف تقرير لصندوق النقد الدولي صدر، اليوم الجمعة، عن اعتزام الحكومة في الأردن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء قريبا. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T08:55+0000
2022-01-07T08:55+0000
2022-01-07T08:55+0000
اقتصاد
الأردن
صندوق النقد العربي
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وحسب وكالة "عمون"، قال التقرير إن الحكومة الأردنية تستعد لتطبيق الأسعار الجديدة في نهاية مارس/آذار 2022.ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن نحو 15% من الأسر الأردنية قد تفقد الدعم على أسعار الكهرباء جزئيا أو كليا وذلك بعد تطبيق الأسعار الجديدة.وأضاف التقرير أن ذلك من شأنه أن يدعم التنافسية للقطاع الخاص، فيما يقلل الدعم المتبادل.وأوضح التقرير أن التخفيضات المخطط لها في تعريفة قطاع الأعمال، ستصل إلى 40 مليون دينار سنويا، معظمها في القطاعين التجاري والصناعي.ولفت إلى أن الحكومة الأردنية تعمل على إنشاء منصة إلكترونية تتقدم من خلالها الأسر بطلب للاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الأسعار المدعومة.كما دعا الصندوق المانحين إلى ضرورة دعم اللاجئين المحتمل تأثرهم بالإصلاحات في تعرفة الكهرباء والذي يصل عددهم إلى 35 ألف أسرة لاجئين سوريين من الفئات الأشد ضعفا.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/الحكومة-الأردنية-ترفع-أسعار-البنزين-وتثبت-سعر-اسطوانة-الغاز-1054794998.html
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اقتصاد, الأردن, صندوق النقد العربي
صندوق النقد الدولي يكشف اعتزام الأردن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء
كشف تقرير لصندوق النقد الدولي صدر، اليوم الجمعة، عن اعتزام الحكومة في الأردن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء قريبا.
و
حسب وكالة "عمون"
، قال التقرير إن الحكومة الأردنية تستعد لتطبيق الأسعار الجديدة في نهاية مارس/آذار 2022.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن نحو 15% من الأسر الأردنية قد تفقد الدعم على أسعار الكهرباء جزئيا أو كليا وذلك بعد تطبيق الأسعار الجديدة.
وأضاف التقرير أن ذلك من شأنه أن يدعم التنافسية للقطاع الخاص، فيما يقلل الدعم المتبادل.
وأوضح التقرير أن التخفيضات المخطط لها في تعريفة قطاع الأعمال، ستصل إلى 40 مليون دينار سنويا، معظمها في القطاعين التجاري والصناعي.
31 ديسمبر 2021, 12:45 GMT
ولفت إلى أن
الحكومة الأردنية
تعمل على إنشاء منصة إلكترونية تتقدم من خلالها الأسر بطلب للاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الأسعار المدعومة.
كما دعا الصندوق المانحين إلى ضرورة دعم اللاجئين المحتمل تأثرهم بالإصلاحات في تعرفة الكهرباء والذي يصل عددهم إلى 35 ألف أسرة لاجئين سوريين من الفئات الأشد ضعفا.