طبيب يوضح ما فائدة تلقي اللقاح إذا كان من الممكن الإصابة بكورونا مرة أخرى

وردا على ذلك، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، إن التطعيم بلقاح كورونا له العديد من الفوائد، منها: - أنه يقلل من شدة الإصابة في حال حدوثها. - متلقي اللقاح يحتاج لمدة زمنية أقل للشفاء عن غير المطعمين. - يقلل من فرصة نقل العدوى. - يقلل من سرعة انتشار الفيروس. - يقلل من نسبة حدوث الطفرات والمتحورات. - يقلل من الاحتياج لدخول المستشفيات. وأخيرا يقلل من معدلات الوفيات.وأمس الخميس، قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، إن عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" في جميع أنحاء العالم، ارتفع بنسبة 71 في المئة خلال الأيام السبعة الماضية. وتوقعت ارتفاع الإصابات في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع المقبل. وتسبب متحور أوميكرون، في ارتفاع الإصابات في عدة دول حول العالم، وخاصة أوروبا، التي سجلت عدة دول بها إصابات تخطت 150 ألف حالة يوميا. وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا. وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرًا، انتشر في 63 دولة حول العالم، من بينها بلدان عربية مثل المغرب والأردن ومصر والإمارات، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".
وأمس الخميس، قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، إن عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" في جميع أنحاء العالم، ارتفع بنسبة 71 في المئة خلال الأيام السبعة الماضية.
وتوقعت ارتفاع الإصابات في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع المقبل.
وتسبب متحور أوميكرون، في ارتفاع الإصابات في عدة دول حول العالم، وخاصة أوروبا، التي سجلت عدة دول بها إصابات تخطت 150 ألف حالة يوميا.
وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.
وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرًا، انتشر في 63 دولة حول العالم، من بينها بلدان عربية مثل المغرب والأردن ومصر والإمارات، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".