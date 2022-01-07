https://arabic.sputniknews.com/20220107/طرح-أغلى-منزل-في-أمريكا-للبيع-كم-يبلغ-سعره؟-1055077404.html

طرح أغلى منزل في أمريكا للبيع... كم يبلغ سعره؟

طرح أغلى منزل في أمريكا للبيع... كم يبلغ سعره؟

طُرح قصر بمساحة 105 آلاف قدم مربع (9750 مترا مربعا)، يُعرف باسم "ذا وان"، في منطقة بيل إير في لوس أنجلوس للبيع، اليوم الجمعة، مقابل 295 مليون دولار، ما يجعلها... 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T18:16+0000

2022-01-07T18:16+0000

2022-01-07T18:16+0000

العالم

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سيكون العقار، الذي استغرق عقدا من الزمن ليكتمل، أغلى منزل يباع على الإطلاق في الولايات المتحدة إذا حصل على السعر المطلوب، ليتجاوز البيت الذي اشتراه كين غريفين في مانهاتن بقيمة 238 مليون دولار.إذا لم يباع قصر "ذا وان"، سيطرح للبيع في المزاد خلال شهر فبراير/ شباط وسيباع لمن يدفع أعلى سعر، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وقال براندن ويليامز من شركة "ذا بيفرلي هيلز إستيتس" التي تشرف على عملية بيع العقار: "إنها تحفة فنية حديثة، إنها أربعة أفدنة على قمة جبل في بيل إير، ولا يمكن بناؤها مرة أخرى".إلى جانب السعر القياسي ، يأتي "ذا وان" أيضا مع تاريخ من الدراما والدعاوى القضائية والديون، حيث أقيم أولا من قبل نيل نيامي، منتج هوليوود الذي تحول إلى مطور لاحقا، والذي روج له باعتباره "أكبر وأغلى منزل حديث في أمريكا"، بسعر طلب نهائي قدره 500 مليون دولار.مع ارتفاع التكاليف، نمت ديون نيامي على المنزل إلى أكثر من 180 مليون دولار، فخضع للحراسة القضائية العام الماضي، كجزء من اتفاقية الإفلاس التي أبرمت الشهر الماضي، ومن المقرر بيعه في مزاد بتاريخ 7 فبراير.قال الأشخاص المشاركون في إجراءات المحكمة إن القصر يجب أن يباع بنحو 200 مليون دولار فقط لسداد الدين، بما في ذلك رسوم المزاد والتكاليف الأخرى.

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العالم