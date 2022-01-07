طهران تجري اتصالات مع دمشق بشأن تسهيل سفر الزوار الإيرانيين إلى سوريا

ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بيانا للسفارة الإيرانية في دمشق، أن السفير مهدي سبحاني ناقش مع وزير الداخلية السوري سبل تسهيل زيارة الزوار الايرانيين إلى سوريا.وأكد سبحاني على أهمية استئناف زيارات الزوار الإيرانيين لـ"المراقد المقدسة" السورية، معربا عن ارتياحه للظروف التي وفرتها الحكومة السورية لتهيئة الأرضية لسفر الزوار الإيرانيين، مشيرا إلى أن وجود الزوار الإيرانيين في سوريا سيسهم في التفاعل بين البلدين على المستوى الشعبي.وأعرب السفير الإيراني عن أمله في أن يتمكن زوار بلاده من السفر إلى سوريا بسهولة عبر توفير المزيد من التسهيلات لهم.وبدوره، أشار وزير الداخلية السوري، اللواء محمد الرحمون، إلى أن الشعب والمسؤولين السوريين ينتظرون توافد الزوار الإيرانيين، لافتا إلى أن وزارة الداخلية السورية لن تألو جهدا في الإسراع بقدوم الزوار الإيرانيين وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتسهيل سفرهم.يذكر أن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، قد أعلن يوم الجمعة الماضية، استئناف إيفاد قوافل الزوار إلى سوريا، بداية من الأسبوع المقبل.وجاءت تصريحات رشيديان جاءت خلال اجتماع مدراء منظمة الحج والزيارة، والذي أكد خلاله والذي أكد خلاله الاستعداد لاستئناف رحلات الزيارة إلى سوريا.
وأكد سبحاني على أهمية استئناف زيارات الزوار الإيرانيين لـ"المراقد المقدسة" السورية، معربا عن ارتياحه للظروف التي وفرتها الحكومة السورية لتهيئة الأرضية لسفر الزوار الإيرانيين، مشيرا إلى أن وجود الزوار الإيرانيين في سوريا سيسهم في التفاعل بين البلدين على المستوى الشعبي.
وأعرب السفير الإيراني عن أمله في أن يتمكن زوار بلاده من السفر إلى سوريا بسهولة عبر توفير المزيد من التسهيلات لهم.
وبدوره، أشار وزير الداخلية السوري، اللواء محمد الرحمون، إلى أن الشعب والمسؤولين السوريين ينتظرون توافد الزوار الإيرانيين، لافتا إلى أن وزارة الداخلية السورية لن تألو جهدا في الإسراع بقدوم الزوار الإيرانيين وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتسهيل سفرهم.
يذكر أن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، قد أعلن يوم الجمعة الماضية، استئناف إيفاد قوافل الزوار إلى سوريا، بداية من الأسبوع المقبل.