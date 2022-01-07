تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220107/ظريف-إعادة-إحياء-الاتفاق-النووي-نجاح-عالمي-يعود-بالفائدة-على-الجميع-1055066732.html
ظريف: إعادة إحياء الاتفاق النووي نجاح عالمي يعود بالفائدة على الجميع
ظريف: إعادة إحياء الاتفاق النووي نجاح عالمي يعود بالفائدة على الجميع
علق وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، على محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T13:43+0000
2022-01-07T13:43+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1048951530_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_686ffa4fec6e3d95f76e86f738f34772.jpg
وأعلن ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، دعمه لجهود الفريق الإيراني المفاوض في فيينا، مؤكدا أن إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، هو بمثابة نجاح عالمي يعود بالفائدة على الجميع.وقال ظريف إن "جهود الفريق الإيراني لضمان التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة – التي يجب أن تبدأ منطقيا من قبل الطرف الذي غادر – تستحق دعمنا الكامل".وأضاف الوزير الإيراني السابق إن "استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) هي نجاح عالمي – يعود بالفائدة على كل من إيران والعالم – وانتصار العقل والدبلوماسية على عقلية الفرض والعقلية الصفرية".في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تقدم المفاوضات الجارية في فيينا مع إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن المحادثات النووية الإيرانية يقترب من نهايته".وقال لو دريان لتلفزيون "بي إف إم" و"راديو آر إم سي": "ما زلت مقتنعا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق.. لكن الوقت ينفد".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن محادثات الاتفاق النووي مع إيران في فيينا أظهرت تقدمًا متواضعًا، وأن الولايات المتحدة تأمل في البناء على التقدم الذي تم إحرازه.ورفعت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (جيه سي بي أو إيه) العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الصفقة في 2018، بعد عام من توليه منصبه.وتتفاوض إيران حاليًا مع القوى العالمية الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في العاصمة النمساوية فيينا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1048951530_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b2600a5050f458ec624065a66ee4609e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

ظريف: إعادة إحياء الاتفاق النووي نجاح عالمي يعود بالفائدة على الجميع

13:43 GMT 07.01.2022
© REUTERS / Dalati Nohraوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يزور دمشق، سوريا 12 مايو 2021
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يزور دمشق، سوريا 12 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Dalati Nohra
تابعنا عبر
علق وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، على محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
وأعلن ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، دعمه لجهود الفريق الإيراني المفاوض في فيينا، مؤكدا أن إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، هو بمثابة نجاح عالمي يعود بالفائدة على الجميع.
وقال ظريف إن "جهود الفريق الإيراني لضمان التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة – التي يجب أن تبدأ منطقيا من قبل الطرف الذي غادر – تستحق دعمنا الكامل".
وأضاف الوزير الإيراني السابق إن "استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) هي نجاح عالمي – يعود بالفائدة على كل من إيران والعالم – وانتصار العقل والدبلوماسية على عقلية الفرض والعقلية الصفرية".
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تقدم المفاوضات الجارية في فيينا مع إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن المحادثات النووية الإيرانية يقترب من نهايته".
وقال لو دريان لتلفزيون "بي إف إم" و"راديو آر إم سي": "ما زلت مقتنعا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق.. لكن الوقت ينفد".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن محادثات الاتفاق النووي مع إيران في فيينا أظهرت تقدمًا متواضعًا، وأن الولايات المتحدة تأمل في البناء على التقدم الذي تم إحرازه.
ورفعت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (جيه سي بي أو إيه) العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الصفقة في 2018، بعد عام من توليه منصبه.
وتتفاوض إيران حاليًا مع القوى العالمية الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في العاصمة النمساوية فيينا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:36 GMTأستراليا تنفي احتجاز ديوكوفيتش "أسيرا" وتقول إنها ستساعده على مغادرة البلاد
14:33 GMTمحرضو أعمال الشغب في كازاخستان يعترفون "بتعاطي المنشطات والدعم المالي"
14:28 GMTجدل برلماني في المغرب بخصوص 8 آلاف عقار معرضة للسرقة
14:26 GMTإيران تلمح إلى دول تستغل حادث الطائرة الأوكرانية لأغراض سياسية وترحب بالحوار
14:23 GMTالإمارات تبدي اهتماما بالاستثمار في مشروع طريق بحر الشمال مع "روساتوم"
14:22 GMTكازاخستان: وجود أجانب يتحدثون اللغة العربية بين المصابين في المستشفيات
14:18 GMTالدفاع الروسية: شويغو على اتصال دائم مع نظيره الكازاخستاني ويطلع بوتين على الوضع العسكري باستمرار
14:04 GMTوزير الخارجية التونسي: نفايات إيطاليا تعود إليها خلال أيام
14:01 GMTوزير القوى العاملة المصري: 305 مؤسسات طلبوا الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
13:58 GMTالأمم المتحدة: قتلى وجرحى إثر ضربة جوية على مخيم لاجئين في تيغراي
13:55 GMTالموت يفجع الفنان المصري هشام عباس
13:54 GMTآثار الحكيم تعلن اعتزالها الفن: تفرغت لعبادة الله
13:49 GMTقافلة سيارات تجوب إسرائيل للمطالبة بفتح تحقيق في قضية متهم فيها نتنياهو
13:45 GMTقادة روسيا وبيلاروس وأرمينيا يحددون "الهدف الرئيسي" لمهمة قوات حفظ السلام
13:43 GMTظريف: إعادة إحياء الاتفاق النووي نجاح عالمي يعود بالفائدة على الجميع
13:31 GMTممثل تجاري روسي: الإمارات قد تصبح منصة لتوطين مؤسسات المعالجة الروسية
13:29 GMTارتفاع حصيلة قتلى انفجار مطعم جنوب غربي الصين إلى 6 أشخاص
13:25 GMTوزارة الصناعة الكازاخستانية: مطار ألما آتا الدولي يستقبل فقط الطائرات العسكرية
13:23 GMTطبيب يوضح ما فائدة تلقي اللقاح إذا كان من الممكن الإصابة بكورونا مرة أخرى
13:21 GMTصحيفة عبرية تكشف عن خطر يواجه إسرائيل... ليس إيران