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فرنسا: قد ينظر في إغلاق "التيار الشمالي 2" إذا ساء الوضع في أوكرانيا
فرنسا: قد ينظر في إغلاق "التيار الشمالي 2" إذا ساء الوضع في أوكرانيا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، إنه في حال تدهور الوضع في أوكرانيا، فقد تُناقش مسألة إغلاق خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" كإجراء... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T16:26+0000
2022-01-07T16:26+0000
روسيا
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باريس- سبوتنيك. وأضاف لودريان: "هذا سؤال يخص ألمانيا أولا، وفي هذه القضية، أبدت فرنسا دائما ضبطا كبيرا للنفس، لكنني أعتقد أنه إذا كان هناك المزيد من العدوان ضد أوكرانيا، فستتم مناقشة هذه القضية".جاء ذلك ردا على سؤال خلال مقابلة مع شبكة "بي إن إف تي في" حول "ما إذا كان يجب إغلاق التيار الشمالي- 2 إذا غزت روسيا أوكرانيا"، حيث يزعم الغرب – رغم نفي روسيا القاطع - أن موسكو تتأهب لغزو محتمل للأراضي الأوكرانية.وتابع وزير الخارجية الفرنسي أنه في حال وقوع عدوان على أوكرانيا ستكون التداعيات الاستراتيجية خطيرة، مضيفا: "لكن هذا لا يعني أننا يجب ألا نتحدث مع روسيا".وفي وقت سابق، ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ونظيرته الألمانية أنالينا بربوك، وضع "التيار الشمالي 2"، وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال بلينكن: "إذا جددت روسيا عدوانها على أوكرانيا، سيكون من الصعب رؤية تدفق الغاز عبره (خط الأنابيب) في المستقبل".نفت روسيا مرارا على لسان كبار المسؤولين، حتى الرئيس فلاديمير بوتين، مزاعم الدول الغربية عن اعتداء محتمل على أوكرانيا، قائلة إنها لا تنوي غزو أي دولة.بالإضافة إلى ذلك، صرحت موسكو بأن مثل هذه الاتهامات هي ذريعة لحلف شمال الأطلسي لنشر عتاد بالقرب من حدود روسيا، وهو ما تعتبره تهديدا لأمنها القومي.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/الناتو-يجري-اجتماعا-لوزراء-الخارجية-مكرسا-لأوكرانيا-والقضايا-الأمنية-1055050776.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

فرنسا: قد ينظر في إغلاق "التيار الشمالي 2" إذا ساء الوضع في أوكرانيا

16:26 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / STEPHANE DE SAKUTINجان إيف لو دريان
جان إيف لو دريان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / STEPHANE DE SAKUTIN
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، إنه في حال تدهور الوضع في أوكرانيا، فقد تُناقش مسألة إغلاق خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" كإجراء انتقامي، لكن المحادثات مع روسيا ضرورية.
باريس- سبوتنيك. وأضاف لودريان: "هذا سؤال يخص ألمانيا أولا، وفي هذه القضية، أبدت فرنسا دائما ضبطا كبيرا للنفس، لكنني أعتقد أنه إذا كان هناك المزيد من العدوان ضد أوكرانيا، فستتم مناقشة هذه القضية".
جاء ذلك ردا على سؤال خلال مقابلة مع شبكة "بي إن إف تي في" حول "ما إذا كان يجب إغلاق التيار الشمالي- 2 إذا غزت روسيا أوكرانيا"، حيث يزعم الغرب – رغم نفي روسيا القاطع - أن موسكو تتأهب لغزو محتمل للأراضي الأوكرانية.
وتابع وزير الخارجية الفرنسي أنه في حال وقوع عدوان على أوكرانيا ستكون التداعيات الاستراتيجية خطيرة، مضيفا: "لكن هذا لا يعني أننا يجب ألا نتحدث مع روسيا".
مدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
الناتو يجري اجتماعا لوزراء الخارجية مكرسا لأوكرانيا والقضايا الأمنية
02:28 GMT
وفي وقت سابق، ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ونظيرته الألمانية أنالينا بربوك، وضع "التيار الشمالي 2"، وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال بلينكن: "إذا جددت روسيا عدوانها على أوكرانيا، سيكون من الصعب رؤية تدفق الغاز عبره (خط الأنابيب) في المستقبل".
نفت روسيا مرارا على لسان كبار المسؤولين، حتى الرئيس فلاديمير بوتين، مزاعم الدول الغربية عن اعتداء محتمل على أوكرانيا، قائلة إنها لا تنوي غزو أي دولة.
بالإضافة إلى ذلك، صرحت موسكو بأن مثل هذه الاتهامات هي ذريعة لحلف شمال الأطلسي لنشر عتاد بالقرب من حدود روسيا، وهو ما تعتبره تهديدا لأمنها القومي.
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