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https://arabic.sputniknews.com/20220107/فنان-عربي-يؤدي-العمرة-بالإنابة-عن-كاكولي-المسجون-بقضية-مخدرات-فيديو-1055064579.html
فنان عربي يؤدي العمرة بالإنابة عن "كاكولي" المسجون بقضية مخدرات... فيديو
فنان عربي يؤدي العمرة بالإنابة عن "كاكولي" المسجون بقضية مخدرات... فيديو
كشف الفنان الكويتي عبد الله بوشهري، عن أدائه مناسك العمرة بالإنابة عن مواطنه وزميله الفنان علي كاكولي المسجون على ذمة قضية "تعاطي وحيازة مواد مخدرة". 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T12:41+0000
2022-01-07T12:41+0000
مجتمع
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ونشر بوشهري مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "سناب شات"، أكد فيه أنه "أتم أداء عمرته عن نفسه وأنه سيؤدي العمرة مرة أخرى عن شخص عزيز عليه بالإنابة".وعلى الرغم من أن بوشهري لم يذكر في المقطع، اسم الشخص الذي أدى العمرة عنه، إلا أنه نشر مقطعا من أمام الكعبة المشرفة، أرفقه بدعاء الفرج للفنان علي كاكولي، قال فيه: "يا فارج الهم، وكاشف الغم فرج هم علي كاكولي، واكشف عنه الغم".ويقبع الفنان كاكولي منذ أشهر في السجن، إثر إدانته بقضية مخدرات صدر فيها حكم غير نهائي في شهر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث قضت محكمة الاستئناف بسجنه 3 سنوات و4 أشهر، مع الشغل والنفاذ، وتغريمه نحو 10 آلاف دولار.
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مجتمع, منوعات

فنان عربي يؤدي العمرة بالإنابة عن "كاكولي" المسجون بقضية مخدرات... فيديو

12:41 GMT 07.01.2022
© REUTERS / Faisal Al Nasserأداء مناسك العمرة في مكة خلال شهر رمضان، السعودية 23 مايو/ أيار 2018
أداء مناسك العمرة في مكة خلال شهر رمضان، السعودية 23 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Faisal Al Nasser
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كشف الفنان الكويتي عبد الله بوشهري، عن أدائه مناسك العمرة بالإنابة عن مواطنه وزميله الفنان علي كاكولي المسجون على ذمة قضية "تعاطي وحيازة مواد مخدرة".
ونشر بوشهري مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "سناب شات"، أكد فيه أنه "أتم أداء عمرته عن نفسه وأنه سيؤدي العمرة مرة أخرى عن شخص عزيز عليه بالإنابة".
وعلى الرغم من أن بوشهري لم يذكر في المقطع، اسم الشخص الذي أدى العمرة عنه، إلا أنه نشر مقطعا من أمام الكعبة المشرفة، أرفقه بدعاء الفرج للفنان علي كاكولي، قال فيه: "يا فارج الهم، وكاشف الغم فرج هم علي كاكولي، واكشف عنه الغم".
ويقبع الفنان كاكولي منذ أشهر في السجن، إثر إدانته بقضية مخدرات صدر فيها حكم غير نهائي في شهر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث قضت محكمة الاستئناف بسجنه 3 سنوات و4 أشهر، مع الشغل والنفاذ، وتغريمه نحو 10 آلاف دولار.
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