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https://arabic.sputniknews.com/20220107/فيديو-مؤثر-من-بلماضي-للشعب-الجزائري-قبل-أمم-أفريقيا-لا-بد-أن-نتذوق-الخسارة-1055063831.html
فيديو مؤثر من بلماضي للشعب الجزائري قبل أمم أفريقيا: لا بد أن نتذوق الخسارة
فيديو مؤثر من بلماضي للشعب الجزائري قبل أمم أفريقيا: لا بد أن نتذوق الخسارة
وجّه المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، رسالة قوية ومؤثرة للشعب الجزائري قبل أيام قليلة من انطلاق منافسة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T12:24+0000
2022-01-07T12:24+0000
رياضة
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
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وقال بلماضي، خلال فيديو ترويجي: "في كل يوم نتخذ العديد من القرارات، بعضها جيد والآخر سيئ (...) مع بعض لقد تجاوزنا الحدود من أجل الفوز ولقد فزنا، ذهبنا لبلدان بعيدة، لكن الجزائري كان دائما واقف معنا".وأضاف أنهم يسعون إلى تحقيق نجاحات أخرى، وأنهم فخورون بحمل علم الجزائر، محذرا من التسرع لأن "الماضي علمنا الخيبة أيضا".وتابع: "لا بد أن نتذوق طعم الخسارة حتى نستطيع النهوض مجددا ونبني المستقبل".وكان منتخب الجزائر حقق فوزا كبيرا على نظيره الغاني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء الأربعاء الماضي في قطر، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات أمم أفريقيا في نسختها الـ33، والتي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير/كانون الثاني حتى 6 فبراير/شباط المقبل.
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رياضة, كأس الأمم الأفريقية, الجزائر

فيديو مؤثر من بلماضي للشعب الجزائري قبل أمم أفريقيا: لا بد أن نتذوق الخسارة

12:24 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / Khaled DESOUKIمدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي
مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / Khaled DESOUKI
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وجّه المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، رسالة قوية ومؤثرة للشعب الجزائري قبل أيام قليلة من انطلاق منافسة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.
وقال بلماضي، خلال فيديو ترويجي: "في كل يوم نتخذ العديد من القرارات، بعضها جيد والآخر سيئ (...) مع بعض لقد تجاوزنا الحدود من أجل الفوز ولقد فزنا، ذهبنا لبلدان بعيدة، لكن الجزائري كان دائما واقف معنا".
وأضاف أنهم يسعون إلى تحقيق نجاحات أخرى، وأنهم فخورون بحمل علم الجزائر، محذرا من التسرع لأن "الماضي علمنا الخيبة أيضا".
وتابع: "لا بد أن نتذوق طعم الخسارة حتى نستطيع النهوض مجددا ونبني المستقبل".
وكان منتخب الجزائر حقق فوزا كبيرا على نظيره الغاني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء الأربعاء الماضي في قطر، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات أمم أفريقيا في نسختها الـ33، والتي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير/كانون الثاني حتى 6 فبراير/شباط المقبل.
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