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https://arabic.sputniknews.com/20220107/فيليب-كوتينيو-ينضم-رسميا-إلى-أستون-فيلا--1055059921.html
فيليب كوتينيو ينضم رسميا إلى أستون فيلا
فيليب كوتينيو ينضم رسميا إلى أستون فيلا
رسّم البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي برشلونة انتقاله إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T10:35+0000
2022-01-07T10:35+0000
رياضة
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وأعلن أستون فيلا، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع "تويتر"، اتفاقه مع برشلونة على استعارة كوتينيو حتى نهاية الموسم الحالي، وقال: "اتفق أستون فيلا وبرشلونة على صفقة فيليب كوتينيو حيث سيقضي بقية هذا الموسم على سبيل الإعارة في فيلا بارك".وأوضح أستون فيلا أن الاتفاقية تتضمن أيضا خيار شراء اللاعب، وأشار إلى أن كوتينيو سيسافر إلى برمنغهام في غضون الـ48 ساعة المقبلة، حيث سيخضع للفحص الطبي، ثم سيحصل على تصريح عمل.ومن المقرر أن يلعب كوتينيو، البالغ من العمر 29 عاما، تحت قيادة زميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد المدير الفني الحالي لأستون فيلا، إذ سبق أن لعبا سويا عامين ونصف العام في ليفربول.وأعلن كوتينيو رغبته في الرحيل عن كامب نو حتى يحظى بفرصة المشاركة أساسيا مع ناد آخر ويضمن الوجود مع البرازيل في مونديال قطر 2022.
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رياضة

فيليب كوتينيو ينضم رسميا إلى أستون فيلا

10:35 GMT 07.01.2022
© REUTERS / BARCELONAفيليب كوتينيو خلال مباراة برشلونة وايو فاليكانو
فيليب كوتينيو خلال مباراة برشلونة وايو فاليكانو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / BARCELONA
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رسّم البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي برشلونة انتقاله إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.
وأعلن أستون فيلا، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع "تويتر"، اتفاقه مع برشلونة على استعارة كوتينيو حتى نهاية الموسم الحالي، وقال: "اتفق أستون فيلا وبرشلونة على صفقة فيليب كوتينيو حيث سيقضي بقية هذا الموسم على سبيل الإعارة في فيلا بارك".
وأوضح أستون فيلا أن الاتفاقية تتضمن أيضا خيار شراء اللاعب، وأشار إلى أن كوتينيو سيسافر إلى برمنغهام في غضون الـ48 ساعة المقبلة، حيث سيخضع للفحص الطبي، ثم سيحصل على تصريح عمل.
ومن المقرر أن يلعب كوتينيو، البالغ من العمر 29 عاما، تحت قيادة زميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد المدير الفني الحالي لأستون فيلا، إذ سبق أن لعبا سويا عامين ونصف العام في ليفربول.
وأعلن كوتينيو رغبته في الرحيل عن كامب نو حتى يحظى بفرصة المشاركة أساسيا مع ناد آخر ويضمن الوجود مع البرازيل في مونديال قطر 2022.
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