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https://arabic.sputniknews.com/20220107/قادة-روسيا-وبيلاروس-وأرمينيا-يحددون-الهدف-الرئيسي-لمهمة-قوات-حفظ-السلام--1055066863.html
قادة روسيا وبيلاروس وأرمينيا يحددون "الهدف الرئيسي" لمهمة قوات حفظ السلام
قادة روسيا وبيلاروس وأرمينيا يحددون "الهدف الرئيسي" لمهمة قوات حفظ السلام
توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، خلال محادثات هاتفية اليوم الجمعة، إلى قرار حول هدف... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T13:45+0000
2022-01-07T13:45+0000
روسيا
رصد عسكري
كازاخستان
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وأفادت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية أن "قادة الدول الثلاث حددوا المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، وهي منع تسلل العصابات إلى كازاخستان من خارج الحدود".وجاء في بيان لها: "فيما يتعلق بموضوع أنشطة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، أكد القادة خلال محادثاتهم أن إحدى مهام القوات الرئيسية هي منع تغلغل تشكيلات العصابات إلى كازاخستان من الخارج".وأوضح البيان أن "هذا ضروري حتى يتمكن شعب كازاخستان نفسه، من حل مشاكله الداخلية بشكل مستقل".وأكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، في وقت سابق، وصول قوات روسية ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة إلى كازاخستان وبدء تنفيذها المهام المنوطة بها.وقال زاس في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "بشكل روتيني، أعربت جميع دولنا (الأعضاء) مع فرقها عن استعدادها للمشاركة (في عملية حفظ السلام في كازاخستان)".وأضاف أن "هذه الدول بدأت بالفعل نقل القوات"، مشيرا إلى أن "الفريق الروسي من وحدة حفظ السلام يوجد بالفعل في كازاخستان وبدأ في القيام بالمهام الموكلة إليه".
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روسيا, رصد عسكري, كازاخستان

قادة روسيا وبيلاروس وأرمينيا يحددون "الهدف الرئيسي" لمهمة قوات حفظ السلام

13:45 GMT 07.01.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
محادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، خلال محادثات هاتفية اليوم الجمعة، إلى قرار حول هدف مهمة قوات حفظ السلام.
وأفادت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية أن "قادة الدول الثلاث حددوا المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، وهي منع تسلل العصابات إلى كازاخستان من خارج الحدود".
وجاء في بيان لها: "فيما يتعلق بموضوع أنشطة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، أكد القادة خلال محادثاتهم أن إحدى مهام القوات الرئيسية هي منع تغلغل تشكيلات العصابات إلى كازاخستان من الخارج".
وأوضح البيان أن "هذا ضروري حتى يتمكن شعب كازاخستان نفسه، من حل مشاكله الداخلية بشكل مستقل".
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11:54 GMT
وأكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، في وقت سابق، وصول قوات روسية ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة إلى كازاخستان وبدء تنفيذها المهام المنوطة بها.
وقال زاس في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "بشكل روتيني، أعربت جميع دولنا (الأعضاء) مع فرقها عن استعدادها للمشاركة (في عملية حفظ السلام في كازاخستان)".
وأضاف أن "هذه الدول بدأت بالفعل نقل القوات"، مشيرا إلى أن "الفريق الروسي من وحدة حفظ السلام يوجد بالفعل في كازاخستان وبدأ في القيام بالمهام الموكلة إليه".
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