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قبل انطلاق أمم أفريقيا بساعات...استقالة مفاجئة في جهاز منتخب مصر
قبل انطلاق أمم أفريقيا بساعات...استقالة مفاجئة في جهاز منتخب مصر
قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا بساعات، تفاجأت الجماهير المصرية باستقالة غير متوقعة في جهاز منتخبها الوطني لكرة القدم. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T11:09+0000
2022-01-07T11:09+0000
رياضة
أمم أفريقيا
منتخب مصر الوطني
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وفاجأ مايكل لوفتمان محلل أداء منتخب مصر، الجميع صباح اليوم الجمعة، برحيله عن الجهاز الفني للفراعنة قبل أيام من انطلاق البطولة المهمة.وكتب لوفتمان على حسابه بـ"تويتر": "كل التوفيق لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، لقد كانت تجربة رائعة للعيش في مصر والعمل مع منتخبها الوطني".وأضاف: "لقد كانت فرصة رائعة للعمل مع أفضل اللاعبين والفنيين في كرة القدم العالمية والعديد من أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية".وأوضح: "قبل كأس العرب في شهر ديسمبر الماضي قررت العودة إلى جنوب أفريقيا لمواصلة رحلتي التدريبية في البلد الذي تعلمت أن أقول إنه منزلي".وتابع: "شكرا لجميع الأشخاص الذين عملت معهم في مصر لقد كانت تجربة مهمة على المستوى الشخصي والمهني".وأكمل: "لقد كان امتيازا كبيرا العمل في تصفيات كأس العالم والاصطفاف من أجل النشيد الوطني المصري".ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير/كانون الثاني، و6 فبراير/شباط من عام 2022.
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رياضة, أمم أفريقيا, منتخب مصر الوطني

قبل انطلاق أمم أفريقيا بساعات...استقالة مفاجئة في جهاز منتخب مصر

11:09 GMT 07.01.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHOمدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش
مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHO
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قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا بساعات، تفاجأت الجماهير المصرية باستقالة غير متوقعة في جهاز منتخبها الوطني لكرة القدم.
وفاجأ مايكل لوفتمان محلل أداء منتخب مصر، الجميع صباح اليوم الجمعة، برحيله عن الجهاز الفني للفراعنة قبل أيام من انطلاق البطولة المهمة.
وكتب لوفتمان على حسابه بـ"تويتر": "كل التوفيق لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، لقد كانت تجربة رائعة للعيش في مصر والعمل مع منتخبها الوطني".
وأضاف: "لقد كانت فرصة رائعة للعمل مع أفضل اللاعبين والفنيين في كرة القدم العالمية والعديد من أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية".
وأوضح: "قبل كأس العرب في شهر ديسمبر الماضي قررت العودة إلى جنوب أفريقيا لمواصلة رحلتي التدريبية في البلد الذي تعلمت أن أقول إنه منزلي".
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وتابع: "شكرا لجميع الأشخاص الذين عملت معهم في مصر لقد كانت تجربة مهمة على المستوى الشخصي والمهني".
وأكمل: "لقد كان امتيازا كبيرا العمل في تصفيات كأس العالم والاصطفاف من أجل النشيد الوطني المصري".

وأتم لوفتمان حديثه: "سأشاهد البطولة من منزلي لكن روحي ستكون في الكاميرون وأتمنى لجميع المنتخبات واللاعبين الأفضل".

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير/كانون الثاني، و6 فبراير/شباط من عام 2022.
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