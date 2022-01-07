قبل انطلاق أمم أفريقيا بساعات...استقالة مفاجئة في جهاز منتخب مصر

وفاجأ مايكل لوفتمان محلل أداء منتخب مصر، الجميع صباح اليوم الجمعة، برحيله عن الجهاز الفني للفراعنة قبل أيام من انطلاق البطولة المهمة.وكتب لوفتمان على حسابه بـ"تويتر": "كل التوفيق لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، لقد كانت تجربة رائعة للعيش في مصر والعمل مع منتخبها الوطني".وأضاف: "لقد كانت فرصة رائعة للعمل مع أفضل اللاعبين والفنيين في كرة القدم العالمية والعديد من أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية".وأوضح: "قبل كأس العرب في شهر ديسمبر الماضي قررت العودة إلى جنوب أفريقيا لمواصلة رحلتي التدريبية في البلد الذي تعلمت أن أقول إنه منزلي".وتابع: "شكرا لجميع الأشخاص الذين عملت معهم في مصر لقد كانت تجربة مهمة على المستوى الشخصي والمهني".وأكمل: "لقد كان امتيازا كبيرا العمل في تصفيات كأس العالم والاصطفاف من أجل النشيد الوطني المصري".ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير/كانون الثاني، و6 فبراير/شباط من عام 2022.
قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا بساعات، تفاجأت الجماهير المصرية باستقالة غير متوقعة في جهاز منتخبها الوطني لكرة القدم.
وفاجأ مايكل لوفتمان محلل أداء منتخب مصر، الجميع صباح اليوم الجمعة، برحيله عن الجهاز الفني للفراعنة قبل أيام من انطلاق البطولة المهمة.
Best of Luck to the Egyptian National Team at AFCON
It was a fantastic experience living in Egypt working with the National Team. This included opportunities to work with some of the best player’s and staff in World Football, and many of the best on the African Continent. pic.twitter.com/JmhxzgqtwN