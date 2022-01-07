https://arabic.sputniknews.com/20220107/قبيل-انعقاد-الجلسة-الأولى-للبرلمان-العراقي-سيناريوهات-تشكيل-الحكومة-المقبلة-1055072001.html

قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي... سيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة

قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي... سيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة

على الرغم من تحديد يوم الأحد المقبل، موعدا حاسما، لعقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، فإنه بسبب عدم اكتمال المباحثات بين مختلف القوى الفائزة التي تمثل... 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T15:41+0000

2022-01-07T15:41+0000

2022-01-07T15:41+0000

راديو

بوضوح

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قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي... سيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي... سيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة

وتتضارب المواقف بين أن تكون شكلية في ساعتها الأولى، يترأسها أكبر الأعضاء سناً، وبين البدء في الإجراءات الرسمية التي تلي الساعة الأولى، وهي انتخاب رئيس البرلمان الجديد.الجدير بالذكر أن هناك مهام أمام البرلمان خلال الجلسة الأولى عليه إنجازها، مثل انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك تحديد الكتلة الأكثر عدداً، طبقاً لتفسير المحكمة الاتحادية الذي قالت فيه إن الكتلة الأكثر عدداً تُحدَّد في الجلسة الأولى لمجلس النواب.ولا تزال المواقف والآراء متباعدة، بين أن يُحسَم كل شيء خلال الجلسة، أو تبقى في حالة انعقاد دائم. فبعد انتهاء آخر فصول الأزمة الانتخابية في العراق بقرار المحكمة الاتحادية رفض الطعون المقدمة من التحالفات الخاسرة لإلغاء الانتخابات، بدت مفاوضات تشكيل الحكومة تسير على نحو متعثر.لكن كثيرًا من المراقبين يرون أن الصراع ما زال مفتوحاً بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الباحث عن الأغلبية الوطنية، وبين الإطار التنسيقي الباحث عن التوافقية. وبينما لم يعلن الصدريون أي موقف بشأن موضوع الكتلة الأكبر، فإن قوى الإطار التنسيقي تكاد تعلن يومياً عدة مواقف بشأن إمكانية تشكيلها هذه الكتلة، بعيداً عن الصدر أو التقارب مع الصدر، لكي يبقى البيت الشيعي موحداً حيال الشريكين السني والكردي.أما على صعيد الشريكين السني والكردي الباحثين عن توافق شيعي- شيعي، كي لا يتورطا في التحالف مع طرف دون آخر، فإنه في الوقت الذي بحث فيه وفد من الكتلة الصدرية في أربيل طبيعة التفاهمات المقبلة قبيل الأحد المقبل، فإن زعيم حزب "تقدم" محمد الحلبوسي التقى هذا الأسبوع مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في مقر الأخير في مدينة النجف.من جانبه، قال باسل الكاظمي الكاتب والمحلل السياسي العراقي، إن الجلسة الأولى للبرلمان منصوص عليها في الدستور ومنصوص على مهامها، لذا فمن المستبعد التلاعب بأي شيء يتعلق بهذه الجلسة، مشيرًا إلى أن عدم التوافق بين الكتل حتى الآن على الملامح النهائية للحكومة لن يكون مانعًا لانعقاد الجلسة، "فقد تعودنا في العراق على أن التوافق يحدث في اللحظات الأخيرة وربما قبل الانعقاد بلحظات".وأضاف الكاظمي أن "المشكلة في مفاوضات التشكيل تكمن في البيت الشيعي الذي ما زال يسابق الزمن للتوافق حول شكل ومضمون التحالف بين الصدر والإطار التنسيقي"، مستبعدا أن يكون هناك إقصاء لأي طرف، ولافتا إلى أن "مشكلة تحديد الكتلة الأكبر كل مرة نواجهها لأن الدستور لم يحددها بشكل واضح مما يحيل الأمر كل مرة إلى المحكمة الاتحادية التي تفسرها كل مرة تفسيرًا مختلفًا".أماعصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية في بغداد، فأشار إلى أن هناك اتفاق هو الأقرب بين الصدر وكتلة الحلبوسي والبيت الكردي لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيرًا إلى أن البيت الشيعي ما زال يناور ويفاوض حول عدد من القضايا منها السلاح والفساد والمليشيات.وأضاف الفيلي أن النظام البرلماني يفرض حكومة أغلبية وطنية وهو ما ينوي الصدر أن يفعله، بينما الحكومة التوافقية التي يريدها الإطار التنسيقي، حيث "الكل يركب في باص الحكومة وعندما تحدث مشكلة لهذه الحكومة تنزل هذه القوى من باص الحكومة وتقوم بدور المعارضة، وهي صيغة غير موفقة لتشكيل الحكومة في العراق".وأشار الفيلي إلى أن المعارضة في البرلمان العراقي ستتشكل من القوى الوطنية التي لم تمارس العمل التنفيذي حتى الآن، وهي كلها تكتلات شبابية، ربما تسهم في إعطاء حيوية للعمل السياسي في البرلمان وفي العراق.

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